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Destaques da edição de 4-8-2018

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IMAGEM DA FUNDAÇÃO RETORNA À TATUÍ

TATUÍ 192 ANOS – BISPO PRESIDE MISSA EM CAPELA

DESTAQUES – ABORTO VOLTA À PAUTA DO STF

SONETO – DR. LINCOLN

IMPOSTOS TRADICIONAIS NÃO SERVEM – MARCOS CINTRA

QUEM É O VICE? – GAUDÊNCIO TORQUATO

FESTIVAL DE MOVIMENTOS URBANOS NA MATRIZ

PROFESSOR DEBATE DEMOCRACIA EM EVENTO DA FAESB

COLUNA GENTE

PÓLIO E SARAMPO PREOCUPA GOVERNO

GONZAGA CONFIRMA CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL

PREFEITURA INVESTE EM OBRAS DE SAÚDE

NOITE DA SERESTA PRESTA HOMENAGEM A ADVOGADO

ESCOLA DO SENAI OFERECERÁ MAIS CURSOS

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

PALAVRAS CRUZADAS

PROJETO NO QUINTAL DE SETÚBAL

ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

BANDA DE PARDINHO NA PRAÇA DA MATRIZ

CLASSIFICADOS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis e Decretos da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on agosto 2, 2018 at 8:09 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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