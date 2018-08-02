Destaques da edição de 4-8-2018

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TATUÍ 192 ANOS – BISPO PRESIDE MISSA EM CAPELA
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FESTIVAL DE MOVIMENTOS URBANOS NA MATRIZ
PROFESSOR DEBATE DEMOCRACIA EM EVENTO DA FAESB
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PÓLIO E SARAMPO PREOCUPA GOVERNO
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NOITE DA SERESTA PRESTA HOMENAGEM A ADVOGADO
ESCOLA DO SENAI OFERECERÁ MAIS CURSOS
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
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PALAVRAS CRUZADAS
PROJETO NO QUINTAL DE SETÚBAL
ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
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BANDA DE PARDINHO NA PRAÇA DA MATRIZ
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Leis e Decretos da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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