VÔLEI MASCULINO É MEDALHA DE OURO NOS REGIONAIS

A equipe masculina de vôlei repetiu o melhor resultado obtido por Tatuí na última vez que a cidade sediou os “Jogos Regionais”, em 1976, e conquistou medalha de ouro na edição de 2018, realizada em conjunto entre Tatuí, Boituva e Cerquilho. A vitória ocorreu na sexta-feira (13), no ginásio da Associação Atlética XI de Agosto, contra a equipe de Itu. A seleção de Tatuí ganhou por três “sets” a zero, parciais de 27×25, 25×18 e 25×14. O voleibol feminino também realizou destacada campanha e encerrou os “Regionais” como vice-campeã. O município ganhou ainda medalhas no atletismo, capoeira, damas, judô, natação, tênis feminino e vôlei de praia masculino. Os jogos terminaram no sábado (14) e Tatuí terminou a disputa com a 5ª colocação na classificação geral, somando 102 pontos, atrás somente dos municípios de Sorocaba (330 pontos), Jundiaí (260 pontos), Santana do Parnaíba (147 pontos) e Itu (125 pontos). Maiores informações sobre os “Jogos Regionais” na coluna de esportes da edição impressa deste fim de semana

