Destaques da edição de 21-7-2018

PREFEITURA INVESTE EM CRECHES E ESCOLAS
JOGOS REGIONAIS – VOLEI DE TATUÍ CAMPEÃO
BANDA DE GUAREÍ NA PRAÇA DA MATRIZ
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
CPMF PARA AUMENTAR IMPOSTOS? – MARCOS CINTRA
UNIMED RESPONDE QUESTIONAMENTOS
A AMEAÇA DO “NÃO VOTO” – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
CONSERVATÓRIO DIVULGA EVENTOS DE AGOSTO
CÂMARA PROIBE FOGOS COM ESTAMPIDO EM TATUÍ
NOTAS POLÍTICAS
SECRETARIAS DEFINEM TEMA PARA DESFILE
FALECIMENTOS
CAMPANHA JULHO AMARELO
FÉRIAS NO MUSEU
TATUÍ E SUA HISTÓRIA
TATUÍ REGISTRA SEGUNDA MORTE POR GRIPE H1N1
CEU DAS ARTES APRESENTA CURSO DE DANÇAS
TATUÍ COM FALTA DE VACINA CONTRA MENINGITE
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CADASTRO DO BPC
COLUNA POLICIAL
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA PROMOVE CERCO DE JERICÓ
SESI COM ESPETÁCULO TEATRAL
COOP COMEMORA DIA DO COOPERATIVISMO
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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