Destaques da edição de 21-7-2018

PREFEITURA INVESTE EM CRECHES E ESCOLAS

JOGOS REGIONAIS – VOLEI DE TATUÍ CAMPEÃO

BANDA DE GUAREÍ NA PRAÇA DA MATRIZ

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

CPMF PARA AUMENTAR IMPOSTOS? – MARCOS CINTRA

UNIMED RESPONDE QUESTIONAMENTOS

A AMEAÇA DO “NÃO VOTO” – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

CONSERVATÓRIO DIVULGA EVENTOS DE AGOSTO

CÂMARA PROIBE FOGOS COM ESTAMPIDO EM TATUÍ

NOTAS POLÍTICAS

SECRETARIAS DEFINEM TEMA PARA DESFILE

FALECIMENTOS

CAMPANHA JULHO AMARELO

FÉRIAS NO MUSEU

TATUÍ E SUA HISTÓRIA

TATUÍ REGISTRA SEGUNDA MORTE POR GRIPE H1N1

CEU DAS ARTES APRESENTA CURSO DE DANÇAS

TATUÍ COM FALTA DE VACINA CONTRA MENINGITE

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CADASTRO DO BPC

COLUNA POLICIAL

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA PROMOVE CERCO DE JERICÓ

SESI COM ESPETÁCULO TEATRAL

COOP COMEMORA DIA DO COOPERATIVISMO

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios