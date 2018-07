BANDEIRANTES PORTOFELICENSE NO MÚSICA DA PRAÇA

Neste sábado (14), 11 horas, a Corporação Musical Bandeirantes Portofelicense, sob a regência do maestro Ricardo de Macedo Ghiraldi, apresenta-se na Praça da Matriz, em Tatuí..

Fundada em 12 de dezembro de 1932, a Corporação Musical Bandeirantes Portofelicense tem em seu repertório músicas atuais de todos os gêneros e dobrados, marchas militares, canções e hinos. Há 19 anos, Ricardo de Macedo Ghiraldi é o maestro que se dedica diariamente na formação dos músicos, na restauração de músicas antigas e na composição de arranjos para a banda.

A Corporação, com grandes esforços e dedicação de toda a diretoria, trabalha para se manter viva e ensina gratuitamente jovens e adolescentes e dá a eles oportunidade, inclusão social e ensina a tocar um instrumento de sopro e percussão. Apesar das dificuldades, a Portofelicense se mantém à altura de sua tradição, por um grupo de pessoas que pela vontade e dedicação amam a música, a banda e a cidade de Porto Feliz, diz seus dirigentes..

