SOBE PARA SETE OS CASOS DE GRIPE H1N1 EM TATUÍ

Na quinta-feira (05), relatório do Setor de Vigilância Epidimiológica confirmou sete casos de gripe H1N1 em Tatuí, Uma mulher de 66 anos foi a óbito em um hospital de Sorocaba; uma criança, de 3 anos ainda continua hospitalizada e apresenta boa evolução, uma mulher de 41 anos está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Tatuí, com quadro estável; e em 4 casos as pessoas que contrairam a gripe se encontram em bom estado de saúde, tendo retornado :às suas atividades normais, Estes são uma criança de 6 anos, uma mulher com 70 anos , outra de 46 anos um homem de 96 anos de idade. Todos notificados pelo Hospital Santa Catarina, em São Paulo.

A enfermeira Rosana Oliveira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, informa que Tatuí disponibiliza vacinas Contra Influenza 2018 nas Unidades Básicas de Saúde. “Esta é a melhor maneira de se prevenir contra a influenza, se vacinando anualmente”, fala a enfemeira.

Os interessados devem ir a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. As doses são aplicadas de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das unidades Santa Cruz, Congonhal e Mirandas, que funcionam das 8h às 13h. Para receber a dose é necessário apresentar a carteira de vacinação ou um documento de identidade. Mais informações pelos telefones: (15) 3259-6358 ou 3259-1564.

Medidas Preventivas – Embora a vacinação seja a melhor maneira de se prevenir, há outras medidas que podem auxiliar, como: cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir; higienizar frequentemente as mãos; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; utilizar lenços descartáveis para a higiene nasal; manter os ambientes bem ventilados; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; evitar aglomerações e ambientes fechados; evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Influenza; e manter uma alimentação balanceada, com bastante ingestão de líquidos.

