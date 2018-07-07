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Destaques da edição de 7-7-2018

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FEIRA  REÚNE 51 DOCEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ

DELEGACIA SEM ESTRUTURA PARA ATENDER A REGIÃO

MULHERES COMANDAM O PODER EXECUTIVO E POLÍCIA MILITAR

FESTIVAL EM HOMENAGEM AO MAESTRO NEVES NA FEIRA DO DOCE

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

DESTAQUES

FALÊNCIA DO ESTADO BRASILEIRO – MARCOS CINTRA

COLUNA GENTE

VEREADOR RETIRA REQUERIMENTO QUE PEDE CASSAÇÃO

PROJETO CRIA MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

CEU DAS ARTES COM ESPETÁCULO TEATRAL

FEIJOADA BENEFICENTE NA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA

PREFEITURA ENTREGA UNIFORMES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 1933)

CONSERVATÓRIO COM INSCRIÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE

PREFEITURA OFERECE CURSINHO GRATUITO PARA VESTIBULAR

SECRETARIA CONTINUA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE

COLUNA DE ESPORTES

INFORMATIVOS DE COMPRAS

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Associação de Moradores do Jardim Santa Rita e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on julho 7, 2018 at 5:54 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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