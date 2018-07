2ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR COM NOVA COMANDANTE

A capitã PM Bruna Carolina dos Santos Martins assumiu o comando da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tatuí. Esta é a primeira mulher a comandar a unidade tatuiana, que administra o efetivo policial de Tatuí, Capela do Alto e Quadra. Na terça-feira (26), a nova comandante visitou oficialmente a prefeita Maria José Vieira de Camargo em seu gabinete, acompanhada do 1º Tenente PM Júlio César da Costa. Participaram do encontro o secretário José Roberto Xavier da Silva (Segurança Pública e Mobilidade Urbana), comandante Fábio Luciano Leme (GCM) e Francisco Carlos Severino (diretor de Segurança Pública). A prefeita Maria José falou sobre a importância do trabalho da Polícia Militar na cidade, sobre as parcerias com a Guarda Civil Municipal e ações específicas que precisam acontecer em Tatuí.

Tatuí está entre as quatro cidades brasileiras com os menores índices de mortes violentas no País. A apuração foi divulgada na edição deste ano do “Atlas da Violência: Políticas Públicas e Retratos dos Municípios Brasileiros”, baseada em estatísticas de 2016. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o município de Tatuí registrou 69 roubos nos cinco primeiros meses de 2018 (média de 14 por mês), 13 roubos de veículos e um roubo de carga. Em questão de segurança pública, o roubo é o mais perigoso. Neste ato criminoso, a vítima fica diante do assaltante e pode correr graves riscos. O número de furtos de veículos durante os cinco primeiros meses de 2018 foi de 54 (média de 10,8 por mês).

