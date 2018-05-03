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Destaques da edição de 5-5-2018

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SAÚDE INICIA SEGUNDA ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO NO CONSERTÓRIO

DUO MOSAICO NA PRAÇA DA MATRIZ

FEA-USP HOMENAGEIA TREINADOR DE BEISEBAL

IMPOSTO ÚNICO NAS ELEIÇÕES – MARCOS CINTRA

A FADIGA DEMOCRÁTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

POSTO DO SEBRAE PROMOVE MICROEMPREENDEDORISMO

PARÓQUIA COM NOVENA DE PENTECOSTES

PIANISTA LANÇA LIVRO DIDÁTICO

CCRSPVIA DOA CADEIRAS DE RODAS

EMENDAS GARANTEM NOVOS VEÍCULOS PARA A SAÚDE

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 11-12-1932)

NOTAS POLÍTICAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

FEIRA DO DOCE PRORROGA INSCRIÇÕES

CLASSIFICADOS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

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This entry was posted on maio 3, 2018 at 7:33 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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