Destaques da edição de 5-5-2018

SAÚDE INICIA SEGUNDA ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO NO CONSERTÓRIO

DUO MOSAICO NA PRAÇA DA MATRIZ

FEA-USP HOMENAGEIA TREINADOR DE BEISEBAL

IMPOSTO ÚNICO NAS ELEIÇÕES – MARCOS CINTRA

A FADIGA DEMOCRÁTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

POSTO DO SEBRAE PROMOVE MICROEMPREENDEDORISMO

PARÓQUIA COM NOVENA DE PENTECOSTES

PIANISTA LANÇA LIVRO DIDÁTICO

CCRSPVIA DOA CADEIRAS DE RODAS

EMENDAS GARANTEM NOVOS VEÍCULOS PARA A SAÚDE

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 11-12-1932)

NOTAS POLÍTICAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

FEIRA DO DOCE PRORROGA INSCRIÇÕES

CLASSIFICADOS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

Anúncios