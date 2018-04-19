Destaques da edição de 21-4-2018

CONSELHO ECONÔMICO APROVA INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS
TATUÍ PARTICIPA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
FUNDO SOCIAL PROMOVE CAMPANHA DO AGASALHO
ELEKTRO RECUPERA ENERGIA FURTADA EM TATUÍ
RENOVAÇÃO NO BRASIL – MARCOS CINTRA
O USO DOS NOMES EM VÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DIREITOS DOS IDOSOS SEGUNDO O STJ
ROSÁRIO DE TROVAS – Dr. LINCOLN
PROPAGANDA ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS – RENATO CAMARGO
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
DEMANDA AINDA É GRANDE POR CIRURGIAS NA SANTA CASA
NOTAS POLÍTICAS
REUNIÃO DISCUTE PROJETO DE CALÇADÃO DA PRUDENTE
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 27-11-1932)
COMPOSITOR DE TATUÍ COM SHOW EM SOROCABA
EXPOSIÇÕES EM CARTAZ
CORAL AMICI CANTORI NA IGREJA MATRIZ
FILMES NO CINECLUBE DO SESI
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CORREIÇÃO NA VARA DO TRABALHO DE TATUÍ
CONSERVATÓRIO PROSSEGUE COM NOVAS ATRAÇÕES
CANTO CORAL NAS ESCOLAS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, edital do Condominio São Marcos, edital do Clube de Campo de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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