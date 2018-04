Destaques da edição de 21-4-2018

CONSELHO ECONÔMICO APROVA INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS

TATUÍ PARTICIPA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

FUNDO SOCIAL PROMOVE CAMPANHA DO AGASALHO

ELEKTRO RECUPERA ENERGIA FURTADA EM TATUÍ

RENOVAÇÃO NO BRASIL – MARCOS CINTRA

O USO DOS NOMES EM VÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DIREITOS DOS IDOSOS SEGUNDO O STJ

ROSÁRIO DE TROVAS – Dr. LINCOLN

PROPAGANDA ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS – RENATO CAMARGO

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

DEMANDA AINDA É GRANDE POR CIRURGIAS NA SANTA CASA

NOTAS POLÍTICAS

REUNIÃO DISCUTE PROJETO DE CALÇADÃO DA PRUDENTE

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 27-11-1932)

COMPOSITOR DE TATUÍ COM SHOW EM SOROCABA

EXPOSIÇÕES EM CARTAZ

CORAL AMICI CANTORI NA IGREJA MATRIZ

FILMES NO CINECLUBE DO SESI

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

CORREIÇÃO NA VARA DO TRABALHO DE TATUÍ

CONSERVATÓRIO PROSSEGUE COM NOVAS ATRAÇÕES

CANTO CORAL NAS ESCOLAS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, edital do Condominio São Marcos, edital do Clube de Campo de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios