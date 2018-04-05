Destaques da edição de 7-4-2018

NOVO HOSPITAL PÚBLICO ATENDE PACIENTES DA REGIÃO
EQUIPE AMBIENTAL FISCALIZA RIO SARAPUÍ
TATUIANO RECEBE PROPOSTAS DE TIMES EUROPEUS
INOVAÇÃO E TAXA DE JURO – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
A NOVA POLIGROMIA SOCIAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETOS CRIAM VAGAS NA PREFEITURA
PARCERIA DISPONIBILIZA CURSOS PARA MICROS EMPRESAS
COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS
CURSO ENSINA A TRANSFORMAR IDEIAS DE NEGÓCIOS
CDHU DEVERÁ CONSTRUIR 160 UNIDADES HABITACIONAIS
PALESTRA MOSTRA PASSOS PARA UMA VIDA MELHOR
PAT DE TATUÍ COM VAGAS DE EMPREGOS DISPONÍVEIS
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 6-11-1932)
CORO SINFÔNICO APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
BANDA SINFÔNICA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
ALUNOS DO ESTADO PODEM SOLICITAR ISENÇÃO NO ENEM
ELEKTRO OFERECE BÔNUS PARA TROCA DE MOTORES
FEIRA DA SAÚDE NO CDHU
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Sindicato de Empregados Rurais, Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário