DEPUTADO FEDERAL LUIZ LAURO FILHO VISITA TATUÍ

Na quinta-feira (1º ), a prefeita Maria José Vieira de Camargo recebeu a visita do deputado federal Luiz Lauro Filho (PSB), coordenador da bancada paulista de deputados federais. O parlamentar estava acompanhado pelos vereadores José Carlos Ventura (Zé Carlos do Campinho) e Rodolfo Hessel. O prefeito de Sarapuí Wellington Machado de Moraes e secretário Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (Governo) também recepcionaram o deputado.. Segundo a assessoria da Prefeitura, Luiz Lauro auxiliou Tatuí com uma emenda para a infraestrutura, no valor de R$ 250 mil e na reunião se compromete em 2018 a apresentar nova emenda parlamentar para a área da Saúde, a pedido do vereador Zé Carlos. “Tatuí precisa das emendas parlamentares para realizar novas obras e avançar em suas prioridades”, disse a prefeita. Maria José tem como foco a reforma do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Tatuí. Vicente Aparecido Menezes está lotado na assessoria parlamentar do deputado Luiz Lauro e seu grupo deve apoiá-lo politicamente em Tatuí. Segundo Vicente Menezes, Rodolfo Hessel deverá disputar uma vaga no parlamento paulista.

