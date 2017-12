FUTEBOL SOLIDÁRIO ARRECADA MAIS DE UMA TONELADA DE ALIMENTOS

No domingo (17), no Estádio do Clube de Campo de Tatuí, ocorreu uma partida de futebol solidário, entre Amigos do Rodnei x Amigos do Adhemar, com as participações dos jogadores tatuianos Rodnei (que atua no Flamengo) e Adhemar (que jogou no São Caetano e no futebol do exterior, com destaque para o Stuttgart, da Alemanha).

Além de assistir uma bela partida de futebol, que terminou com a vitória dos Amigos do Rodnei pelo placar de 7×5, os torcedores que lotaram a arquibancada coberta do estádio tiveram a oportunidade de colaborar com a Liga Tatuiana de Assistência aos Cancerosos (Litac). Os ingressos foram trocados por um litro de leite e um quilo de alimento não perecível. O amistoso beneficente arrecadou mais de uma tonelada de víveres, doados à entidade.

Anúncios