PREFEITA ADMINISTRA TATUÍ COM R$ 328 MILHÕES EM 2018

Na terça-feira (28), A Câmara Municipal DE Tatuí aprovou projeto de lei do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tatuí em R$ 328.419.450,00 para o exercício de 2018. A prefeita Maria José Vieira de Camargo esclarece na justifica do projeto aprovado que “a programação da despesa foi baseada na efetiva capacidade de arrecadação municipal” e que “a saúde e a educação representam prioridades permanentes desta gestão”.

A edilidade aprovou também mais um projeto de lei do Executivo, que autoriza a Prefeitura Municipal a receber em doação, sem ônus, uma área de terras, denominada: “Chácara Esperança”, com 37,3 mil metros quadrados, destinada à implantação de uma bacia de águas pluviais do Loteamento “Terras de Tatuí Empreendimentos Imobiliários”, no Bairro Rio Tatuí.

Outra matéria da ´pauta aprovada foi o projeto de Decreto Legislativo do vereador Miguel Lopes Cardoso Júnior (PMDB), que outorga título de “Cidadão Tatuiano” para Severino Guilherme da Silva (Tiozinho do Santa Rita). Também foram aprovados dois projetos de resolução, de autoria da Mesa Diretora. Um reorganiza a estrutura administrativa da Câmara, com a criação do cargo de “Secretário Jurídico”, em comissão. O outro projeto regulamenta a “Tribuna Livre”.

Reforma do Jardim da Santa – Nesta quinta-feira (30), a prefeita Maria José Vieira de Camargo (PSDB) e o governador Geraldo Alckmin assinaram convênio para reformar a Praça Martinho Guedes (Jardim da Santa). A verba, no valor de R$ 350 mil, foi liberada por ser Tatuí inserida no projeto de “Município de Interesse Turístico (MIT). A cerimônia foi no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

Nesta solenidade, a verba liberada por convênios beneficia 35 das 70 estâncias turísticas do Estado e 11 Municípios de Interesse Turístico (MIT) que apresentaram projetos relacionados ao impulso do turismo em suas localidades. “O turismo estimula a geração de empregos e movimenta o setor de serviços. Todos os municípios do Estado podem desenvolver esse ramo de atividade. O turismo é um incentivo à saúde, pois o corpo e a mente precisam de momentos de lazer, além de melhorar a educação, uma vez que aprendemos com o diferente. O setor também estimula o desenvolvimento das cidades”, disse Alckmin. O dinheiro vai ser repassado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria Estadual de Turismo. As estâncias turísticas receberão a maior parte dos recursos, R$ 63,3 milhões dos R$ 66,7 milhões, e os MIT R$ 3,3 milhões. Os municípios de interesse turístico que receberão os recursos são Agudos, Brodowski, Buritama, Cardoso, Iacanga, Martinópolis, Mira Estrela, Rancharia, Sales, Tapiraí e Tatuí. Essa é a primeira vez que os municípios que foram classificados em 2017 como MIT são contemplados em convênios.

