Destaques da edição de 2-12-2017

LIVRO EDITADO PELA OAB HOMENAGEIA MINISTRO TATUIANO
TATUÍ ELEGE MISS BELEZA NEGRA
DESTAQUES (TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI)
TATUÍ NA MIRA DA POLÍCIA FEDERAL
ORÇAMENTO BASE ZERO – MARCOS CINTRA
ANATEL ADIA DESLIGAMENTO DE SINAL ANALÓGICO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
UM DESERTO DE IDEIAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETOS CRIAM CARGOS NA PREFEITURA
PREFEITURA INICIA PROGRAMAÇÃO DE NATAL
MOSTRA APRESENTA PEÇAS GRATUITAS
CÂMARA DEVOLVE MAIS R$ 500 MIL PARA PREFEITURA
PP HOMOLOGA DIRETÓRIO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY –JUNHO DE 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
ETEC SALES GOMES COM MAIS DOIS CURSOS EM VESTIBULINHO
JUNTA MILITAR CONVOCA RESERVISTAS
EXPOSIÇÃO EM CARTAZ NO MUSEU ATÉ JANEIRO
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ COM SALDO POSITIVO DE EMPREGOS
COLUNA POLICIAL
FATEC REPRESENTA TATUÍ NO PRÊMIO “AÇÕES INCLUSIVAS”
CLUBE DE CAMPO ESCOLHE NOVOS CONSELHEIROS
CLASSIFICADOS
UVESP COM INSCRIÇÕES PARA CURSOS GRATUITOS EM TATUÍ
CAMPANHA FIQUE SABENDO MOVIMENTA PRAÇA DA MATRIZ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Associação dos Moradores do Portal da Enxovia e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário