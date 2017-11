PROJETOS CRIAM CARGOS E VAGAS NA PREFEITURA

Na terça-feira (21), a Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei do Poder Executivo criando cargos e vagas no quadro da Prefeitura Municipal de Tatuí. O primeiro projeto cria trinta vagas para coletor de lixo, referência “H” na escala de vencimentos e 44 horas semanais de jornada de trabalho. A função principal é realizar a coleta manual de lixo e entulho, acompanhando a unidade coletora móvel com os roteiros, horários e escalas previamente estabelecidas pelo órgão competente. O mesmo projeto cria duas vagas para o cargo de Procurador do Município e uma para Advogado, ambos com referências “I-IV” na escala de vencimentos. Todas as vagas serão preenchidas mediante concurso público.

Na justificativa, a prefeita Maria José Vieira de Camargo explica que a criação do cargo de coletor se insere na política organizacional administrativa que se realiza pela atual gestão e objetiva economia financeira e cessa a prestação de serviços com empresas terceirizadas na coleta de lixo. Em relação às vagas de procuradores e advogado, a prefeita diz que a criação decorre da necessidade da administração pública e que no final do ano passado dois procuradores do município se aposentaram, além do grande acúmulo de serviço administrativo e judicial.

