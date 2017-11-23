Destaques da edição de 25-11-2017

TATUÍ ENTRA NO CLIMA DAS FESTIVIDADES DE NATAL
NÚCLEO AFRO COMEMORA CONSCIÊNCIA NEGRA
TATUÍ NO FESTIVAL “REVELANDO SÃO PAULO”
CIDADE FICA SEM SINAL ANALOGICO DE TV
DESTAQUES
AJUSTE FISCAL E CORTE DE GASTOS – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
FISCO DE OLHO EM QUEM RECEBE MAIS DE R$ 30 MIL EM DINHEIRO
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
601 HOEMNS PREVIEM CÂNCER DE PRÓSTATA NA PRAÇA
RUA CÔNEGO DEMÉTRIO COM VAGAS DE CURTA DURAÇÃO
CÂMARA PRESTA HOMENAGENS A CIDADÃOS
APAE RECEBE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JUNHO DE 1932)
CORO E ORQUESTRA ENCERRAM SEMANA DA MÚSICA
PALESTRA DA ROSACRUZ ÁUREA
SHOW DE CANTORES NO CEU DAS ARTES
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
MEIO AMBIENTE SOLTA 14 GAMBÁS NO MARIA TUCA
FAESB APOIA FESTIVAL DE MÚSICA
DIÁCONO DE TATUÍ SERÁ ORDENADO PRESBÍTERO
ROCK E METAL NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA
CÂMARA APROVA REAJUSTE ESCALONADO PARA O FUNCIONALISMO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos, portarias e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, Inscrições abertas para cursos na Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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