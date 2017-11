O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), será homenageado durante a conferência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – o maior evento de advogados do mundo. É esperado um público de 40 mil pessoas. Neste ano, a conferência será em São Paulo, de 27 a 30 de novembro. A OAB lançará o livro “Reforma Política: Brasil República”, dedicado ao decano do Supremo.”

