Destaques da edição de 4-11-2017

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COMITÊ DE BACIAS REVÊ PLANOS DE SANEAMENTO
INOVAÇÃO NA CHINA E NO BRASIL – MARCOS CINTRA
ROSÁRIOS DE TROVAS – DR. LINCOLN
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GOVERNO NA QUARTA MARCHA – GAUDÊNCIO TORQUATO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
AUMENTA EM TATUÍ MORTALIDADE ACIMA DE 15 ANOS
SECRETARIA PROMOVE FEIRA DO PRODUTOR
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BANDA DE ITAPETININGA NA PRAÇA DA MATRIZ
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 2-7-1932)
JUSTIÇA ELEITORAL PROMOVE “SEMANA DO ELEITOR JOVEM”
ESPETÁCULO NESTE SÁBADO NO MUSEU
CEUS DAS ARTES COM OFICINA DE HIP HOP
CENTRO CULTURAL REALIZA OFICINA DE DANÇA
BAZAR BENEFICIA A APAE
PECUARISTA DEVEM VACINAR CONTRA FEBRE AFTOSA
COLUNA DE ESPORTE
COLUNA POLICIAL
SANTA CASA COM MAIS DOIS LEITOS DE UTI
FAESB FORMA TURMA DE CUIDADOR DE IDOSOS
FUNDO SOCIAL PROMOVE BAZAR
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Forum da Comarca, Condomínio São Marcos e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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