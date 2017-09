PROJETO TRAZ ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER

Neste domingo (24), a Praça Ayrton Senna, na Vila Dr. Laurindo, estará repleta de atividades culturais, esportivas e de lazer, dentro do projeto “InterAção”, promovido pela Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude da Prefeitura de Tatuí. As atividades acontecerão nas quadras da Praça, em tendas e num palco, das 7h30 até 18 horas.

A partir das 7h30, ocorrerão torneios de tênis, futsal, futevôlei e jogos de tabuleiro, como dama e xadrez. Na parte da manhã, haverá ainda apresentações de karatê e skate. No período da tarde, das 14h às 17h, acontecerá o festival de “Basquete 3”, nova apresentação de karatê e roda de capoeira com o professor Paulinho.

Duas tendas abrigarão as atividades culturais. Na tenda 1, das 9 às 17 horas, haverá um stand da Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, uma feira de troca de livro e um espaço de leitura. Já na tenda 2 será possível participar de uma aula aberta de Artes Plásticas com personalidades de Tatuí. Neste mesmo local, haverá oficina do Projeto Brincar, oficina de hip hop com o Instinto Urbano Crew e das oficina com o Grupo Asas.

No palco “InterAção”, as apresentações começam às 9 horas, com o Projeto Envelhecer com Qualidade de Vida, do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (FUSSTAT). Elas seguem durante todo o dia, com aulas de Zumba, “Mostra de Dança de Tatuí – Movimentos e Ritmos”, Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí, RAP com MC Visel e convidados, intervenções teatrais, Banda “Smart” e outras atrações.

Anúncios