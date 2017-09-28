Destaques da edição de 30-9-2017

TATUÍ REQUER CONVÊNIO PARA DIMINUIR MORTES NO TRÂNSITO
PREFEITURA NOMEIA NOVA INTERVENTORA NA SANTA CASA
TOYOTA INVESTE R$ 1,6 BILHÃO NA REGIÃO
CHINA: EXEMPLO A SER SEGUIDO – MARCOS CINTRA
TENTANDO VER ALÉM DAS NUVENS – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÃRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
DESTAQUES (OPINIÃO)
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETO APROVADO MUDA CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE TATUÍ
CÂMARA HOMENAGEIA 14 CIDADÃOS
CURSO PODE RESULTAR EM EMPREGO NO COMÉRCIO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DIVULGA CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 19/5/1932)
EXPOSIÇÃO NO MUSEU DESTACA FOTOGRAFIAS
VICENTINOS PARTICIPAM DE ENCONTRO EM PILAR DO SUL
ABERTO CONCURSO PARA O TCE DE SÃO PAULO
FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CASAMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
PREFEITURA ASSENTA LAJOTAS NO JARDIM WANDERLEY
FACULDADE DOA MUDAS DA ÁRVORES
CEU DAS ARTES COM RECITAL DE FLAUTA E PIANO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal e editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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