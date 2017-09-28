Anúncios
«
»

Destaques da edição de 30-9-2017

by

TATUÍ REQUER CONVÊNIO PARA DIMINUIR MORTES NO TRÂNSITO

PREFEITURA NOMEIA NOVA INTERVENTORA NA SANTA CASA

TOYOTA INVESTE R$ 1,6 BILHÃO NA REGIÃO

CHINA: EXEMPLO A SER SEGUIDO – MARCOS CINTRA

TENTANDO VER ALÉM DAS NUVENS – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÃRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

DESTAQUES (OPINIÃO)

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PROJETO APROVADO MUDA CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE TATUÍ

CÂMARA HOMENAGEIA 14 CIDADÃOS

CURSO PODE RESULTAR EM EMPREGO NO COMÉRCIO

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DIVULGA CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 19/5/1932)

EXPOSIÇÃO NO MUSEU DESTACA FOTOGRAFIAS

VICENTINOS PARTICIPAM DE ENCONTRO EM PILAR DO SUL

ABERTO CONCURSO PARA O TCE DE SÃO PAULO

FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CASAMENTOS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PREFEITURA  ASSENTA  LAJOTAS NO JARDIM WANDERLEY

FACULDADE DOA MUDAS DA ÁRVORES

CEU DAS ARTES COM RECITAL DE FLAUTA E PIANO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal e editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

 

 

Anúncios

This entry was posted on setembro 28, 2017 at 8:27 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: