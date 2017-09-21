Destaques da edição de 23-9-2017

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CÔRO SINFÔNICO EM ESPECIAL GOSPEL NO CONSERVATÓRIO
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CÂMARA REDUZ TEMPO DE RECESSO LEGISLATIVO
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UNISO PLEITEA NOVO CURSO DE MEDICINA PARA SOROCABA
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ÓCULOS VIRTUAL SIMULA SITUAÇÃO DE RISCO AO VOLANTE
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PROJETO DA FATEC ÚTIL PAR PESSOAS COM PARALISIA
CERIMÔNIA ENTREGA CERTIFICADOS MILITARES PARA 180 JOVENS
MUSEU DE TATUÍ COM CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA
FESTIVAL DO SESI CELEBRA INÍCIA DA PRIMAVERA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, edital de convocação do PSDB e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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