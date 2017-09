Destaques da edição de 23-9-2017

PREFEITURA ENTREGA PONTE E DUPLICA MARGINAL

CONFRARIA DO CAVACO NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA

TATUÍ NO MAPA TURÍSTICO DO ESTADO

PRENDER POR CLAMOR PÚBLICO NÃO CONVENCE STF E STJ

LEI FEDERAL PODE SOLUCIONAR PROBLEMAS DA SANTA CASA

CÔRO SINFÔNICO EM ESPECIAL GOSPEL NO CONSERVATÓRIO

SONETO – DR. LINCOLN

LAMBANÇA DELATÓRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA REDUZ TEMPO DE RECESSO LEGISLATIVO

ELEKTRO INSTALA ENERGIA SOLAR EM INSTITUIÇÃO DE TATUÍ

IDOSOS E DEFICIENTES DEVEM ATUALIZAR CADASTRO

UNISO PLEITEA NOVO CURSO DE MEDICINA PARA SOROCABA

FALECMENTOS

NOTAS POLÍTICAS

NOTAS E NOTÍCIAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1932)

ÓCULOS VIRTUAL SIMULA SITUAÇÃO DE RISCO AO VOLANTE

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

PROJETO DA FATEC ÚTIL PAR PESSOAS COM PARALISIA

CERIMÔNIA ENTREGA CERTIFICADOS MILITARES PARA 180 JOVENS

MUSEU DE TATUÍ COM CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA

FESTIVAL DO SESI CELEBRA INÍCIA DA PRIMAVERA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, edital de convocação do PSDB e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios