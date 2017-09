MC DONALD´S INAUGURA LANCHONETE EM TATUÍ

Na quarta-feira (13), a rede Mc Donald´s inaugurou a primeira lanchonete do grupo em Tatuí. O empreendimento é do franqueado Cláudio Costa. No primeiro semestre deste ano o empreendedor esteve no Paço Municipal we detalhou o projeto para a prefeita Maria José Vieira de Camargo.

A lanchonete fica na Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, tem 200 m2 e opção para Drive Thru. Segundo o proprietário, foram abertos 45 empregos, entre atendentes de restaurante e gerente. As contratações contaram com o apoio do Posto de Assistência ao Trabalhador (PAT).

Na inauguração, Cláudio Costa agradeceu o apoio que recebeu da Prefeitura para a construção do seu empreendimento. A prefeita Maria José Vieira de Camargo disse que a marca Mc Donald´s vem agregar a este momento de desenvolvimento econômico que vive o município. Lembrou também do convênio firmado com o Governo Federal para o recapeamento das vias Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rua Alberto Seabra e Avenida Dr. Sales Gomes, no valor de R$ 521.055,94.

Maria José, bastante otimista com o desenvolvimento da cidade, disse à imprensa que aguarda ainda para este segundo semestre a inauguração da expansão do Hotel Del Fiol e do Hotel íbis. Estes dois empreendimentos devem gerar mais 120 empregos diretos.

