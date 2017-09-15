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Destaques da edição de 16-9-2017

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MC DONALD´S INAUGURA LANCHONETE EM TATUÍ

DEPOIS DE NOVES ANOS CEREJEIRAS COMEÇAM A FLORIR

PROFESSOR DE KARATÊ VENCE CAMPEONATO BRASILEIRO

SECRETARIA COMEMORA QUINZENA DA ÁRVORE

DESTAQUES

ALTERNATIVA DE TRIBUTAÇÃO SUPERIOR AO IVA – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

O COMBATE AO PODER INVISÍVEL – GAUDÊNCIO TORQUATO

MÚSICA NA PRAÇA COMPLETA CINCO MESES

TATUÍ INICIA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PROJETO AUTORIZA CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM NOVO ENDEREÇO

TATUÍ DEVERÁ GANHAR PROGRAMA DE FARMÁCIA SOLIDÁRIA

GOVERNO AUTORIZA CONCURSO PARA AGENTES ESCOLARES

PREFEITURA PREVÊ AMPLIAÇÃO DE CURSOS DO SENAI

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 8-5-1932)

EXPOSIÇÃO CONTA HISTÓRIA DO MOVIMENTO HIP-HOP

CAMERATA DE VIOLÕES COM OBRAS CLÁSSICAS E POPULARES

PEÇA TEATRAL APRESENTA HISTÓRIA DE LAMPIÃO E MARIA BONITA

COLUNA POLICIAL

EMPRESAS DEVEM INFORMAR EXAMES TOXICOLÓGICOS DE MOTORISTAS

PREFEITA REAFIRMA COMPROMISSO DE REABRIR BASES DA GM

FERIADO TERMINA COM VÍTIMA FATAL NA REGIÃO

PALESTRA PÚBLICA EM TATUÍ

CLASSIFICADOS

FAESB DESTINA TAXA DO VESTIBULAR PARA SANTA CASA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

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This entry was posted on setembro 15, 2017 at 12:04 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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