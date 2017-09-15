Destaques da edição de 16-9-2017

MC DONALD´S INAUGURA LANCHONETE EM TATUÍ
DEPOIS DE NOVES ANOS CEREJEIRAS COMEÇAM A FLORIR
PROFESSOR DE KARATÊ VENCE CAMPEONATO BRASILEIRO
SECRETARIA COMEMORA QUINZENA DA ÁRVORE
DESTAQUES
ALTERNATIVA DE TRIBUTAÇÃO SUPERIOR AO IVA – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
O COMBATE AO PODER INVISÍVEL – GAUDÊNCIO TORQUATO
MÚSICA NA PRAÇA COMPLETA CINCO MESES
TATUÍ INICIA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETO AUTORIZA CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM NOVO ENDEREÇO
TATUÍ DEVERÁ GANHAR PROGRAMA DE FARMÁCIA SOLIDÁRIA
GOVERNO AUTORIZA CONCURSO PARA AGENTES ESCOLARES
PREFEITURA PREVÊ AMPLIAÇÃO DE CURSOS DO SENAI
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 8-5-1932)
EXPOSIÇÃO CONTA HISTÓRIA DO MOVIMENTO HIP-HOP
CAMERATA DE VIOLÕES COM OBRAS CLÁSSICAS E POPULARES
PEÇA TEATRAL APRESENTA HISTÓRIA DE LAMPIÃO E MARIA BONITA
COLUNA POLICIAL
EMPRESAS DEVEM INFORMAR EXAMES TOXICOLÓGICOS DE MOTORISTAS
PREFEITA REAFIRMA COMPROMISSO DE REABRIR BASES DA GM
FERIADO TERMINA COM VÍTIMA FATAL NA REGIÃO
PALESTRA PÚBLICA EM TATUÍ
CLASSIFICADOS
FAESB DESTINA TAXA DO VESTIBULAR PARA SANTA CASA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário