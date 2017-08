DESFILE COMEMORA ANIVERSÁRIO COM 62 ENTIDADES

Dia 11 de agosto, o desfile cívico reuniu um grande público na Rua 11 de Agosto com 62 atrações. No palanque oficial, a prefeita Maria José Vieira de Camargo e o vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva, receberam as autoridades civis e militares, além de autoridades regionais. O tema exaltou tatuianos ilustres e escolas municipais mostraram os 191 anos de história do município. Participaram como convidadas a Banda Marcial Municipal de Iperó e a e da mesma cidade aFanfarra da Escola Estadual Dr. Gaspar Ricardo Júnior.

O desfile contou com a presença da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Banda Regimental da Guarda Civil Municipal. Em seguida, desfilaram a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Educação Infantil Municipal, Escola Ternura, Fundo Social de Solidariedade de Tatuí e Projeto Envelhecer com Qualidade de Vida, Lar São Vicente de Paulo, COSC, Lar Donato Flores e Cordão dos Bichos.

As unidades escolares da Rede Municipal desfilaram com o tema “Cidadania – Minha Qualidade de Vida em Suas Mãos”, com o objetivo de contribuir para resgatar e salvaguardar as tradições da cidade. Os clubes de serviços, escolas particulares, escoteiros e associações e aproximadamente 900 cavaleiros, do Centro de Treinamento Fire Horse, Associação de Cavaleiros e Muladeiros de Tatuí, Comitiva Pimenta e Amigos e Cavaleiros encerraram o desfile.

Show na Concha – Dia 12 de agosto, o Show de Aniversário em comemoração aos 191 anos de Tatuí na Concha Acústica teve início às 16 horas e terminou por volta das 23h30. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes para as apresentações Rodrigo Freitas, Nando Nunez, Christian & Cristiano, Aruan & Tiggre, Ivan & Anderson e Léo & Junior e DJ Luan Saints.

