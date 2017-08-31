Destaques da edição de 2-9-2017

ZONA ELEITORAL DE TATUÍ PERDE MAIS DE DOZE MIL ELEITORES
ESCOLA “CELSO DE MELLO” COM OBRAS DE ARTISTAS DE TATUÍ
PARÓQUIA PROMOVE DEZ DIAS DE FESTA DO MILHO
PESQUISA REVELA SAMUEL MOREIRA COMO DEPUTADO DE TATUÍ
CORPORAÇÃO MUSICAL DE CESÁRIO LANGE NO MÚSICA NA PRAÇA
FIM COM DOR OU DOR SEM FIM – MARCOS CINTRA
SONETO “ALMA VAZIA” – DR. LINCOLN
DESTAQUES (LEI ANTICORRUPÇÃO NOS MUNICÍPIOS)
CÂMARA AUTORIZA CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SEGURANÇA
FALECIMENTOS
PM INVESTE EM ESTRADAS RURAIS
PM INICIA CENTRO ESPORTIVO NO JARDIM LUCILA
EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS TÊM DESTINO CERTO
FUNDO SOCIAL INICIA CURSO DE TORTAS DOCES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 21-4-2017)
PALAVRAS CRUZADAS
CURSO ENSINA CANTO CORAL EM ESCOLAS
PROJETO DA AL PODE TRAZER MAIS TRANSPARÊNCIA AO SUS
PALAVRAS CRUZADAS
CURSO PREPARA NOVOS EMPRESÁRIOS
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
POLÍCIA E PREFEITURA APURAM IRREGULARIDADES NO CEMITÉRIO
SPVIAS PROMOVE AÇÕES DE VOLUNTARIADO EM TATUÍ
EXPOSIÇÃO DESTACA OBRAS SOBRE PAULO SETÚBAL
VIOLONISTA ITALIANO APRESENTA-SE EM TATUÍ
INFORMATIVO DE COMPRAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca, edital da Associação Regional de Engenheiros de Tatuí, edital de citação do CDHU e editais de casamentos do Cartório de Registro Cível de Tatuí).
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