Destaques da edição de 19-8-2017

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA DIA 26-8-2017

62 ENTIDADES DESFILAM NO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

PREFEITA LIBERA PONTE DO MARAPÉ

FUNDAÇÃO DE TATUI – JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO

REFORMA TRIBUTÁRIA, DE NOVO – MARCOS CINTRA

TROVAS – DR. LINCOLN

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

TATUIANO NO MAIOR RODEIO DOS EUA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA APROVA 18 PROJETOS

RUA CEL. BENTO PIRES PASSA A TER MÃO DUPLA

PONTE DO JARDIM JUNQUEIRA PODE SER PARA SETEMBRO

FALECIMENTOS

PREFEITURA ABRE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS

SANTA CASA INICIA REFORMA NOS QUARTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 17-4-1932)

TATUÍ COM SALDO POSITIVO DE EMPREGO

IMAGEM DE NOSSA SENHORA NAS PARÓQUIAS DE TATUÍ

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

COLUNA DE ESPORTES

AUTUAÇÕES “EDUCAM” MOTORISTAS NO TRÂNSITO

CLASSIFICADOS

TATUIANO NO BEISEBOL PROFISSIONAL NOS EUA

GRUPO SOM DA TERRA NO “MÚSICA NA PRAÇA”

NOITE DA SERESTA NO MUSEU

ESPETÁCULO INFANTIL NO “PROCÓPIO FERREIRA”

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e Audiência Pública da Prefeitura de Tatuí,editais do Fórum da Comarca, editais do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí, convocação do Clube de Campo de Tatuí, balancetes da Apodet e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

