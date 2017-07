SEMANA DE PAULO SETUBAL

Dia 1º de agosto, terça-feira, às 19 horas, no Museu Histórico “Paulo Setúbal”, a Prefeitura de Tatuí, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre oficialmente a “75ª Semana Paulo Setúbal”, com a exposição histórico-pedagógica “Paulo Setúbal – 1937/2017 – 80 Anos Salvaguardando a Memória do Escritor Tatuiano”, dentro das comemorações do aniversário de Tatuí. A “Semana Paulo Setúbal” será promovida no período de 1º a 9 de agosto.

O objetivo desta exposição é valorizar o trabalho realizado por inúmeros tatuianos e personalidades da literatura nacional, que transformaram Paulo Setúbal, imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, em um escritor de suma importância para as letras brasileiras. “O empenho dos tatuianos em valorizar a memória de Paulo Setúbal foi, durante anos, de grande importância, pois em 2017 o escritor completa 80 anos de seu falecimento e sua memória continua viva, nas letras e no solo tatuiano”, destaca o diretor do Departamento de Cultura, Rogério Vianna.

Na abertura da exposição, a Cia. “Exodus Art’s de Teatro”, sob a coordenação de Claudio Teles, apresenta o espetáculo “Eu Confesso”, escrito por Beatriz Prado, com direção coletiva. A apresentação cênica sobre a vida e obra do escritor tatuiano será apresentada por Beatriz Prado, Carol Crepaldi, Claudio Teles, Douglas Anhaya, Jéssica México e Tamires Carvalho.

O evento marcará o início das comemorações dos 191 anos do município. Foi em 11 de agosto de 1826, segundo o historiador Laurindo Dias Minhoto, que deu-se início à divisão de terras através de Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão. Com a demarcação do rocio, ocorreu então o arruamento da Rua 11 de Agosto (antiga Rua General Carneiro).

A municipalidade programou muitas atividades culturais para o mês de agosto, nas comemorações do aniversário do município e da “Semana Paulo Setúbal”. No período de 1º a 10, serão realizadas ações nas diversas unidades escolares de Tatuí, junto aos alunos, que visam salvaguardar a memória de Paulo Setúbal e do município.

No dia 2, às 19 horas, a Biblioteca Municipal Brigadeiro Jordão, realiza um encontro de professores para a oficina virtual do Programa “Viagem Literária – Módulo Escrita Criativa”. Neste mesmo dia, o Teatro Procópio Ferreira recebe o pianista paulistano João Leopoldo, que lançará seu novo CD, com participação especial do trombonista Bocato. Às 20 horas, no CEU das Artes, ocorre o espetáculo teatral “A Presença da Ausência”, do Núcleo Experimental Cênico “Falsa Modéstia”, com coordenação de Pedro Couto, direção de Rivaldo Nogueira e, no elenco, Andrea Liette.

A cerimônia de premiação dos vencedores do “Concurso Paulo Setúbal”, com o lançamento do “Tabloide 2017”, será realizada no dia 3, às 20 horas, no Teatro Procópio Ferreira, do Conservatório. Ali serão divulgados os vencedores do concurso de abrangência municipal (16º Concurso Paulo Setúbal – Literatura e Artes Visuais) e o de abrangência nacional (15º Prêmio Literário Paulo Setúbal – Contos, Crônicas e Poesias). A entrada será gratuita e a cerimônia terá a participação do Quinteto de Cordas e Piano Bravo, coordenado por Eduardo Augusto, que apresentará repertório de “clássicos populares”, além de música popular, com trilhas de filmes e canções nacionais e internacionais. E entre uma premiação e outra, Paulo Santiago e Juliano Coração divertirão a plateia com o “Stand Up Comedy” sobre Literatura. Também no dia 3 de agosto, às 20 horas, no CEU das Artes, haverá estreia do espetáculo teatral “A Magia de Deus”, da Trupe Teatral “Garagem e Cia.”, com coordenação de Paulinha Flash e entrada franca.

No dia 4 de agosto, às 11 horas, a Praça da Matriz receberá a tradicional “Feira de Artesanato Capital da Música”, que segue até o dia 8. Às 20 horas, no Teatro Procópio Ferreira, acontecerá um espetáculo de dança com a “Cia. Rit’s” e a “Cia. de Dança Rayssa Francesconi”, apoiado pelo “Projeto de Qualificação em Dança” da Secretaria Estadual de Cultura. Os ingressos deverão ser retirados antecipadamente e trocados por um quilo de alimento não perecível, em prol do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí. Ainda no dia 4, o CEU das Artes apresentará, às 20 horas, o espetáculo “Devaneios Poéticos em Cenas de Agreste”, com direção de Rose Tureck. A peça é recomendada para maiores de 16 anos.

Dia 5, às 10 horas, no Motódromo Municipal “Altair Passarani Filho”, no Bairro Inocoop, haverá treinos do “Campeonato Paulista de MotoCross”. Na Praça da Matriz, às 11 horas, o Projeto “Música na Praça” traz, como atração, a Orquestra de Cordas de Elidamaris Cortês. Às 13 horas, no CEU das Artes, o “Instinto Urbano Crew” promoverá o workshop “Breaking Evolução”. A partir das 14 horas, no Centro Cultural, o Projeto “Incubadora de Grupos Artísticos – Formação e Qualificação de Coletivos Artísticos”, coordenado pelo grupo “Os Geraldos”, promove um “encontro de projetos”. Às 16 horas, a literatura estará em foco na Biblioteca Municipal, com o encontro do Clube do Livro, com formato virtual, de “Quarenta Dias”, da escritora Maria Valéria Rezende, obra ganhadora do “Prêmio Jabuti 2015”, na categoria romance. Dois grupos de teatro finalizam a programação do dia 5 de agosto: às 20 horas, no CEU das Artes, “A Magia de Deus”, com a Trupe Teatral “Garagem e Cia.”, e no mesmo horário, no Museu Paulo Setúbal, “Mac (H) os”, com a “Cia. Ímpares”, que tem pesquisa, direção, concepção e dramaturgia de André Kaires.

No dia 6 de agosto, a partir das 10 horas, acontecerão as finais do “Campeonato Paulista de MotoCross”, no Motódromo Municipal “Altair Passarani Filho”. Às 14 horas, no Museu Paulo Setúbal, haverá exibição do curta-metragem “Naiá e Lua” e do longa-metragem “Coração do Brasil”, ambos com classificação livre.

Dia 7 de agosto, às 19 horas, no Centro Cultural, a Secretaria de Educação promoverá a abertura da exposição “Abrace Tatuí na Escola”, que segue até o dia 10, apresentando trabalhos realizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Dia 8 de agosto, às 9 horas, na Escola Municipal “José Tomás Borges”, haverá aula inaugural do Projeto “Pensando na Criança”, em parceria entre o Conservatório “Dr. Carlos de Campos” e a Prefeitura de Tatuí. No Núcleo de Educação Básica Municipal (Nebam “Ayrton Senna da Silva”), às 9 e 14 horas, haverá apresentação de um jogral sobre a obra de Paulo Setúbal, intitulado “Alma Cabocla”. Às 10h30, a escola do Sesi promoverá palestra com o jornalista e historiador Christian Pereira de Camargo, que apresentará o legado historiográfico de Renato Ferreira de Camargo. Às 20 horas, no Museu Paulo Setúbal, acontecerá o lançamento do livro “Golpe Baixo”, do jornalista Ivan Camargo, com apresentação musical e esquetes teatrais sobre a obra, coordenadas por Tamires Carvalho.

Dia 9 de agosto, às 9 e 14 horas, o Núcleo de Educação Básica Municipal (Nebam “Ayrton Senna da Silva”) realizará atividades culturais com o tema “História de Tatuí: brasão” e “Projeto Abrace Tatuí”. Às 19 horas, na Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, o Programa “Viagem Literária” promoverá um bate-papo com o escritor do módulo adulto, Evandro Affonso Ferreira.

