Destaques da edição de 5-8-2017

DESFILE DE ANIVERSÁRIO DE TATUÍ CONTA COM 60 ATRAÇÕES
CÂMARA APROVA PROJETOS EM DEFESA DOS ANIMAIS
ORQUESTRA FILARMÔNICA CORTEZ NO MÚSICA NA PRAÇA
TRÁGICO ACIDENTE ENVOLVE FAMÍLIA DE TÉCNICO DE FUTEBOL
DEMAGOGIA PETISTA E O DESEMPREGO – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
A SAIDA PARA A CRISE – GAUDÊNCIO TORQUATO
ZOONOSES INICIA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA
COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)
TROVAS – DR. LINCOLN
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
TATUÍ SEDIA REUNIÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA
FATEC E PREFEITURA RECEBEM RECURSOS DO COMITÊ DE BACIAS
CURSO PREVINE ACIDENTES COM CRIANÇAS DEFICIENTES
GUARDIAN DOA VIDROS PARA RAIA OLÍMPICA DA USP
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 3/4/1932)
MUSEU EXIBE DOIS FILMES EM AGOSTO
COMPANHIA DE DANÇA APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
BANDA SINFÔNICA DE SÃO PAULO APRESENTA-SE EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
MAMULENGO EM TATUÍ
GRUPO GREV ASSINA CONVÊNIO COM A PREFEITURA
NASCENTE DO BAIRRO SANTA CRUZ SERVE DE ESTUDOS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
INFORMATIVO DE COMPRAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, edital de leilão da Etec Salles Gomes, editais do Fórum de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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