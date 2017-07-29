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Destaques da edição de 29-7-2017

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EXPOSIÇÃO ABRE SEMANA DE PAULO SETUBAL

CAMPANHA DO AGASALHO ARRECADA 40 MIL PEÇAS

DESTAQUES

ORÇAMENTO PÚBLICO E APROVAÇÃO – MARCOS CINTRA

SONETO – DR. LINCOLN

PIANISTA LANÇA CD NO TEATRO

SECRETARIA CADASTRA ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CONSERVATÓRIO DEFINE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

PARÓQUIA PROMOVE CERCO DE JERICÓ

FALECIMENTOS

PARCERIA CONSTROE PONTE NO BAIRRO JURUMIRIM

CONTINUAM ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NO JARDIM WANDERLEY

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL CIDADE DE TATHUI 0 31/3/1932)

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PREFEITURA CONCLUI TRABALHO NA PONTE DO MARAPÉ

CORPORAÇÃO CARLOS GOMES NO “MÚSICA NA PRAÇA”

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (SUPER OFERTAS DA COOP)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal, leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, lista dos inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (eleição), editais do Fórum da Comarca de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

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This entry was posted on julho 29, 2017 at 11:07 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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