Destaques da edição de 29-7-2017

EXPOSIÇÃO ABRE SEMANA DE PAULO SETUBAL
CAMPANHA DO AGASALHO ARRECADA 40 MIL PEÇAS
DESTAQUES
ORÇAMENTO PÚBLICO E APROVAÇÃO – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
PIANISTA LANÇA CD NO TEATRO
SECRETARIA CADASTRA ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONSERVATÓRIO DEFINE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
PARÓQUIA PROMOVE CERCO DE JERICÓ
FALECIMENTOS
PARCERIA CONSTROE PONTE NO BAIRRO JURUMIRIM
CONTINUAM ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NO JARDIM WANDERLEY
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL CIDADE DE TATHUI 0 31/3/1932)
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
PREFEITURA CONCLUI TRABALHO NA PONTE DO MARAPÉ
CORPORAÇÃO CARLOS GOMES NO “MÚSICA NA PRAÇA”
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (SUPER OFERTAS DA COOP)
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí, lista dos inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (eleição), editais do Fórum da Comarca de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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