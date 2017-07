POPULAÇÃO PARTICIPA DA FEIRA DO DOCE DE TATUÍ

Na sexta-feira (21), a partir das 10 horas, iniciou a quinta edição da Feira do Doce de Tatuí, realizada pela Prefeitura Municipal, com grande participação de público. A Feira do Doce é considerado o maior evento do segmento do interior paulista. A prefeita Maria José Vieira de Camargo, acompanhada do secretário Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, esteve presente na Praça da Matriz.

Durante três dias, 21, 22 e 23 de julho, das 10 às 22 horas, são comercializados mais de 250 tipos de doces caseiros, divididos em alas temáticas, como doces finos e brigadeiros gourmet, doces tradicionais e artesanais, chocolates, bolos e tortas, doces de festa e sobremesas, churros, crepes e pastéis, produtos de milho e bebidas. Para as crianças haverá uma programação especial com duas oficinas. Os aprendizes podem confeccionar seus próprios cupcakes, realizada pela Anju Festas, e outra atividade é da Gostosuras & Diversão, com entretenimento da Educrescere.

Enquanto desenvolve a Feira do Doce, no coreto da Praça da Matriz acontece o Festival Capital da Música “Maestro Antônio Carlos Neves Campos”, uma homenagem ao músico que dirigiu durante 24 anos o Conservatório de Tatuí, projetando a escola como a maior da América Latina. Durante três dias a “Capital da Música” apresenta MPB, jazz, clássico e rock. Nesta sexta-feira (21), abriu a programação a Banda da Guarda Civil Municipal, seguido de Evelise Almeida Trio, Grupo Br Bass de metai, Trio à Brasileiro, Grupo Seresteiros com Ternura, Banda VodkaJoe e o encerrramento com a Camerata Les Ensembles. Neste sábado (22), às 11h, apresenta-se o Bravo Combo, 12h30 o Quarteto Tatuí Sax, 14 horas Júlio Nassi, 15h30 Banda Rivoltrio, 18 horas Samba em Família e 20h30 a Banda Simphony. No domingo (22), último dia do evento, apresenta-se às 10h Flaviano Gomes, 12h30, Os Seresteiros de Tatuí, 14h Trio Choro Enturmado, 15h15 Banda Smart, 17h30 Readrisax e 20h30, encerramento com a Banda Fours Stages.

Feira do Doce – A 5ª Feira do Doce de Tatuí tem como objetivo fomentar o empreendedorismo dos produtores de doce, promover turisticamente o município como a “Terra dos Doces” e dar a oportunidade aos visitantes de encontrarem todas as variedades de doces da cidade em um único evento e movimentar o fluxo turístico e trazer mais divisas a Tatuí.

O evento ganhou visibilidade na sua primeira edição, sendo reconhecida nacionalmente pelo SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e incluída no Calendário Turístico do Estado de São Paulo por meio da Lei Estadual nº 15.844/2015. Nas edições anteriores do evento era utilizado o nome “Festa do Doce”, Neste ano foi adotada a denominção “Feira do Doce” para enfatizar ainda mais o caráter empreendedor dos produtores de doce, sendo esse o principal foco.

