Destaques da edição de 22-7-2017

FESTA COM MAIS DE 250 TIPOS DE DOCES NA PRAÇA
PREFEITURA ESTIMA QUE TAPOU TRÊS MIL BURACOS
MINORIAS CONTRA O IMPOSTO ÚNICO – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
LULA E O INCÊNDIO ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
TROVAS – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA APROVA PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O TATUIPREV
PREFEITURA ESTUDA PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA
MEIO AMBIENTE RECUPERA NASCENTE DO BAIRRO CONGONHAL
MARCHA PARA JESUS DOA ALIMENTOS PARA A SANTA CASA
DIOCESE IMPLANTA TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
FALECIMENTOS
PALAVRAS CRUZADAS
GRUPO INAUGURA EMPREENDIMENTO NO ROSA GARCIA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 20-3-1932)
SAXOFONISTA NO COMITÊ LATINO AMERICANO
MUSEU DESENVOLVE PROJETO DE FÉRIAS
COLUNA DE ESPORTES
TATUIANO SE DESTACA NO BEISEBOL DOS EUA
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
TATUÍ É CAMPEÃ NA CAPOEIRA E DAMAS NOS JOGOS REGIONAIS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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