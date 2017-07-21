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Destaques da edição de 22-7-2017

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festadodoce-7

FESTA COM MAIS DE 250 TIPOS DE DOCES NA PRAÇA

PREFEITURA  ESTIMA QUE TAPOU TRÊS MIL BURACOS

MINORIAS CONTRA O IMPOSTO ÚNICO – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

LULA E O INCÊNDIO ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

TROVAS – DR. LINCOLN

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA APROVA PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O TATUIPREV

PREFEITURA ESTUDA PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA

MEIO AMBIENTE RECUPERA NASCENTE DO BAIRRO CONGONHAL

MARCHA PARA JESUS DOA ALIMENTOS PARA A SANTA CASA

DIOCESE IMPLANTA TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

FALECIMENTOS

PALAVRAS CRUZADAS

GRUPO INAUGURA EMPREENDIMENTO NO ROSA GARCIA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 20-3-1932)

SAXOFONISTA NO COMITÊ LATINO AMERICANO

MUSEU DESENVOLVE PROJETO DE FÉRIAS

COLUNA DE ESPORTES

TATUIANO SE DESTACA NO BEISEBOL DOS EUA

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

TATUÍ É CAMPEÃ NA CAPOEIRA E DAMAS NOS JOGOS REGIONAIS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

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This entry was posted on julho 21, 2017 at 9:04 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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