PREFEITA MARIA JOSÉ VIEIRA FALA SOBRE SUA ADMINISTRAÇÃO

Na edição impressa deste fim de semana, a prefeita Maria José Vieira de Camargo (PSDB), em entrevista ao Jornal Integração, tece considerações importantes dos seus seis meses de administração. Veja abaixo a entrevista:

Integração – Quais as mudanças realizadas para melhorar o atendimento no Pronto Socorro?

Maria José – Estamos melhorando os serviços prestados. Implantamos o Pediatra 24h e trocamos a equipe médica. Estamos pintando e sinalizando o prédio, adquirindo novos equipamentos e vamos ampliar o espaço físico do PS, ocupando um leito da Santa Casa que não está sendo aproveitado. Com essa medida vai aumentar o espaço da Sala de Observação e separar homens e mulheres. Pedi também recentemente ao secretário da Saúde atendimento mais humanizado no PS. Nos Postos de Saúde da Família aumentamos de 5 para 11 médicos. E está previsto para segundo semestre a realização de concurso para várias especialidades médicas.

Integração – A Santa Casa estava em situação caótica. Após a intervenção da Prefeitura qual foi a melhora no hospital?

Maria José – Os problemas são muitos na Santa Casa. Reabrimos a UTI, com funcionamento 100%. Estamos negociando as dívidas, mas estamos pagando em dia os funcionários e médicos. A novidade é que o pessoal do Abrace Tatuí vai trabalhar na readequação dos leitos da ala de internação, deixando os leitos mais confortável para os pacientes e seus acompanhantes.

Integração – Tatuí, como todas as cidades brasileiras, passa por um momento crítico de criminalidade. O que sua administração faz para conter os número de delitos, principalmente roubos e furtos?

Maria José – No sábado (1º ), entregamos nove viaturas novas e dois micro onibus para o uso da Guarda Civil Municipal. Reativamos a Base Comunitária do Jardim Santa Rita de Cássia e vamos, neste segundo semestre, abrir uma Base Comunitária no Jardim Mantovani. Estamos cobrando do Governo do Estado o aumento do efetivo policial. Já conseguimos deste o começo do ano duas novas guarnições, com duas viaturas e quatro soldados.

Integração – A falta de entrada em Tatuí é a principal reclamação da população. Qual a previsão para a conclusão das pontes?

Maria José – A ponte do Marapé está com suas obras adiantadas e dentro do cronograma da empresa. Deve ser concluída no final deste mês ou no início de agosto. A ponte do Jardim Junqueira também está dentro do cronograma. Devemos entregá-la entre agosto e setembro. E a ponte do Jardim Paulista a obra foi licitada e aguarda-se a liberação do recurso de R$ 600 mil do Governo Federal para autorizar o seu início da construção.

Integração – Um dos prinicipais problemas deixados pela administração anterior foram os buracos nas ruas e falta de conservação da vias pública. A população ainda reclama dos buracos. O que faz sua administração para solucionar este grave problema?

Maria José – Desde março deste ano, quando cessaram as chuvas, estamos com várias equipes trabalhando. Já foi investido mais de R$ 1,5 milhão em operação tapa-buracos, mas existem muitos ainda para serem tapados. Estamos executando esse serviço diariamente e não vamos parar até que todos os buracos estejam tapados. Temos que lembrar que ainda existe uma conta de quase R$ 2 milhões a ser paga com empresas de pavimentação. Esta dívida herdamos da gestão anterior.

Integração – Existem muitas ruas à escura na cidade. Esta é uma forma de combater a criminalidade. O que a Prefeitura tem feito para resolver?

Maria José – Tatuí tem hoje 12 mil lâmpadas nas ruas. Segundo relatório da Elektro, são cerca de 380 reclamações existentes. Até o fim de julho, a empresa se comprometeu a zerar essas ocorrências e resolver os casos em aberto. Arrecadamos com a CIP (Contribuição de Iluminação Pública) cerca de R$ 120 mil por mês. O gasto com a iluminação pública é de cerca de R$ 340 mil mensais. O município é que cobre esse déficit. Hoje, o loteador tem que entregar o empreendimento com a devida infraestrutura, inclusive iluminação. Vamos estudar para o Orçamento de 2018, algum recurso para atender o que ficou para trás.

Integração – O emprego é a grande preocupação da população, principalmente em época de crise. O que faz sua administração para atrair investimentos e indústrias?

Maria José – Através da agência INVESTE SP, do Governo do Estado, estamos negociando com uma empresa multinacional, do ramo automotivo. Mas as tratativas devem ser mantidas em sigilo. De concreto, duas empresas da cidade anunciaram expansão de suas atividades em 2017. A Santista Têxtil e a Marquespan devem ampliar a oferta de trabalho em 200 novos empregos. Temos também dois grandes empreendimentos no setor de hotelaria,que devem ser inaugurados neste segundo semestre, o Ibis e Hotel Del Fiol. Este setor deve aumentar a oferta de empregos.

Integração – Escoamento agrícola é a grande preocupação para o agronegócio. Como estão as estradas rurais?

Maria José – Desde março deste ano, quando cessou a chuva, foram conservadas as estradas do Guaxingu, Souzas, Boa Vista, Queimador, Campinho, parte dos Mirandas, algumas ruas do Jardim Gramado e do Vale dos Lagos. Está em andamento a estrada do bairro do Guaraná.

Integração – Consta que a administração anterior deixou dívidas para a atual administração. Como está sendo solucionado esta questão?

Maria José – A dívida da Prefeitura a curto prazo foi reduzida em 50% no primeiro semestre. Dos R$ 51 milhões em dívidas de curto prazo declaradas em janeiro, houve redução para R$ 25 milhões. Há também uma dívida herdada de R$ 9 milhões com o TATUIPREV, que foi parcelada. A dívida total é de cerca de R$ 70 milhões.

Integração – Moradores dos bairros Jurumirim e Santa Adelaide reivindicam um acesso sem pagar pedágio. Com a vinda do governador Alckmin à Tatuí foi feita uma reivindicação do Governo do Estado. Houve alguma solução?

Maria José – Recebemos em junho a visita de técnicos da Secretaria da Agricultura, do Programa Melhor Caminho. Eles fizeram as medições das duas estradas. Agora aguardamos a assinatura do convênio, conforme determinação do governador.

Integração – Está em construção em Tatuí um centro de hemodiálise. A prefeitura pretende utilizar estas instalações?

Maria José – Esta construção é um investimento particular. Depois de pronto e equipado, deverá ser formalizado um convênio ou contrato para a realização do serviço do SUS, como um prestador de serviço.

Integração – Como está a questão dos radares na cidade?

Maria José – Temos uma dívida com as empresas de cerca de R$ 300 mil e os radares foram desligados. Estamos realizando um estudo para poder reativar os serviços e vamos ter em breve uma Central de Monitoramento com sede na Guarda Civil Municipal.

Integração – E o monitoramento por câmeras em creche?

Maria José – Estamos concluindo o estudo dos pontos de câmeras e vamos realizar a licitação no início deste segundo semestre, entre julho e agosto.

Integração – No início de sua gestão algumas obras estavam abandonadas. Como estão agora?

Maria José – Visitei a obra da UBS do bairro Jardins de Tatuí na última semana e projetamos realizar uma licitação para podermos concluí-la. Será necessário um investimento aproximado de R$ 200 mil. A licitação deverá ocorrer no início deste segundo semestre. Com relação a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), estamos negociando com o Ministério da Saúde um recurso de cerca de R$ 1 milhão para podermos finalizar a obra. A pré-escola do bairro Tanquinho, creche do Congonhal e a UBS do Jardim Santa Luzia são obras que estavam abandonadas ou paralisadas. Tudo leva a crer que devem ser inauguradas neste segundo semestre.

Integração – Quais são as prioridades agora, para os próximos meses?

Maria José – Concluir as pontes, tapar os buracos, gerar emprego e melhorar a saúde.

