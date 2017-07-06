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Destaques da edição de 8-7-2017

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FEIRA DO DOCE MOBILIZA CONFEITEIROS DE TATUÍ

CONVÊNIOS BENEFICIAM MUNICÍPIOS DA REGIÃO

PROERD CERTIFICA 336 ALUNOS DO MUNICÍPIO

APOIO AOS NEGÓCIOS EMERGENTES – MARCOS CINTRA

DESARMONIA INSTITUCIONAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

SONETO – DR. LINCOLN

INFORMATIVO DE COMPRAS

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PREFEITA DE TATUÍ FALA SOBRE SEUS SEIS MESES DE MANDATO

NOTINHAS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 13/3/1932)

NOTAS E NOTÍCIAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

CEU DAS ARTES COM PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

CDMCC DIVULGA VENCEDORES DE MÚSICA DE CÂMARA

CLASSIFICADOS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on julho 6, 2017 at 9:03 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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