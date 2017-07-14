Destaques da edição de 15-7-2017

CÂMARA APROVA r$ 4,6 MILHÕES PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO
FINEP, BNDES E INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA
EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL
SECRETARIA COMEMORA DIA MUNDIAL DO ROCK
NOITE DA SERESTA NO MUSEU
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1, NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
REUNIÃO OFICIALIZA MICRORREGIÃO TURÍSTICA
PROJETO INSTITUI DIREITOS DA PESSOA DEFICIENTE
EM ANDAMENTO PONTE NO JARDIM JUNQUEIRA
FALECIMENTOS
PREFEITURA RECEBE ÔNIBUS ESCOLAR
SESI PROMOVE CONCURSO DE CULINÁRIA
SEBRAE TREINA PEQUENOS EMPRESÁRIOS
ELEKTRO MUDA CONTA DE LUZ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (17-3-1932)
VARA DO TRABALHO PASSA POR CORREIÇÃO
SINFÔNICA DO CDMCC EM CAMPOS DO JORDÃO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
JUNINHO FERRAZI NO “MÚSICA NA PRAÇA”
CLASSIFICADOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário