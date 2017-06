Destaques da edição de 24-6-2017

NRM FISCALIZA SALÁRIOS DE MÉDICOS DA SANTA CASA

POLÍCIA MILITAR COM NOVO COMANDANTE EM TATUÍ

CANTORA DA COMUNIDADE RECADO PREMIADA RS21

EFICIÊNCIA NA INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA

SONETO – DR. LINCOLN

DESTAQUES

JUDIOCRACIA EM EXPANSÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

PAT DE TATUÍ OFERECE EMPREGOS

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

VEREADORES APROVAM REAJUSTE DE CESTA BÁSICA

EDUCAÇÃO ESCOLHE MEMBROS DO FUNDEB

REFIS DA PREFEITURA ENCERRA ESTE MÊS

PROJETO DETERMINA TEMPO DE ATENDIMENTO EM CARTÓRIOS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (3-3-1932)

ARRAIAL NA PRAÇA DO MUSEU

GRUPO TARTO APRESENTA OPERAÇÃO LUNÁTICA

MAESTRO AMERICANO MINISTRA SEMINÁRIO DE REGÊNCIA

COLUNA DE ESPORTES

AGENTES DE TRÂNSITO RECEBEM UNIFORMES

COLUNA POLICIAL

CAMPANHA ALERTA SOBRE RISCOS DE NEBLINA

JOVENS E ADULTOS PODEM CONCLUIR CURSO FUNDAMENTAL

CLASSIFICADOS

FERIADO PROLONGADO SEM VÍTIMAS FATAIS NA REGIÃO

PROJETO ISENTA IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ELEITA NOVA COORDENADORIA DA COMISSÃO DE DIÁCONOS

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO DE ESTÉTICA CORPORAL

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios