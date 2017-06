EMPREITEIRA COLOCA VIGAS E PRÉ-LAJES NA PONTE DO MARAPÉ

As obras da Ponte do Marapé devem avançar de forma considerável no início da próxima semana. Uma operação logística está prevista para o içamento de 12 vigas longarinas sobre as transversinas e cerca de 200 pré-lajes na base da ponte. Guindaste, máquinas e caminhões deverão participar desta ação. O trânsito deverá sofrer alterações na região, nas proximidades do início da Rua Capitão Lisboa. Agentes do Departamento de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar e sinalizar o trecho.

A Prefeitura de Tatuí trabalhou esta semana no aterro das cabeceiras da ponte. Com isso ficou possível a drenagem necessária ao longo da Avenida Vice-Prefeito

Ponte do Marapé – A obra na Ponte do Marapé começou no dia 10 de março. A atual administração encontrou a obra abandonada desde outubro de 2016. Para reiniciar o trabalho a atual gestão rompeu o contrato com a empresa vencedora de licitação pública. Esta não cumpria o cronograma que estava estabelecido. A segunda colocada assumiu a obra. A Ponte do Marapé caiu dia 10 de março de 2016, após fortes chuvas e uma interdição parcial, realizada pela administração anterior. O valor da obra é de cerca de R$ 800 mil, recurso de convênio com o Governo do Estado.

