VEREADORES APROVAM REAJUSTE NA CESTA BÁSICA DO FUNCIONALISMO

Na terça-feira (13), na sessão da Câmara, os vereadores aprovaram projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão mensal de uma cesta básica em pecúnia no valor de R$ 325,48 aos servidores públicos municipais ativos. A propositura retroage seus efeitos a partir de 1º de maio de 2017 e “visa conceder um reajuste no valor da cesta básica dos servidores públicos municipais ativos de R$ 100,00”, diz a justificativa.

Diversos vereadores manifestaram-se na tribuna durante a discussão deste projeto. O parlamentar Ronaldo José da Mota (PPS) disse que “tira o chapéu” para a prefeita neste caso, pois não existe na região aumento com esse percentual, na casa de 44%. O vereador Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB), por sua vez, lembrou que diante da crise vivida atualmente pelo País, o reajuste certamente vai auxiliar o orçamento dos servidores para o pagamento de suas contas e poderá também alavancar o comércio da cidade.

Aumento na diária para motoristas – Os vereadores comentaram também a assinatura do Decreto Municipal nº 17.933 pela prefeita Maria José Vieira de Camargo na segunda-feira (12), que garante aumento do valor da diária para viagens ao servidor municipal que exerce a função de motorista, de R$ 25,00 para R$ 40,00. “Apesar da crise econômica e da dívida herdada, os desafios estão sendo vencidos com transparência, diálogo, seriedade e muito trabalho”, destacou a chefe do Poder Executivo.

Anúncios