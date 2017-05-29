Destaques da edição de 20-5-2017

ASILO PREPARA FESTA DA CARIDADE
PREFEITURA INICIA NOVA PONTE NO JARDIM JUNQUEIRA
TATUÍ ENFRENTA VOTORANTIN NO DIA DO DESAFIO
PODER DE TRANSFORMAÇÃO DA CT&i – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
DESTAQUES
PROCESSO SELETIVO PARA CENSO DO IBGE
CADA QUAL COM SEU BORNAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA APROVA CRÉDITO ESPECIAL
VEREADOR PREOCUPADO COM A SANTA CASA
PREFEITA REIVINDICA CURSO PARA O SETOR HOTELEIRO
CIDADE PODE RECEBER O “BOM PRATO””
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 4-2-1932)
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
ESPORTES
RUAS DO JARDIM WANDERLEY RECEBEM LAJOTAS
NOVA VAGAS DE CURTA DURAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL
PREFEITA EMPOSSADA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DE BACIAS
COLUNA POLICIAL
CCRSPVIAS ENTREGA CADEIRAS DE RODAS
SEBRAE INCENTIVA FORMALIDADE EMPRESARIAL
DIA D APLICA 1700 DOSES DE VACINA CONTRA GRIPE
CLASSIFICADOS
MÚSICOS AMERICANOS EM CONCERTO NO CDMCC
CDMCC APRESENTA SEIS RECITAIS
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PAULO SETUBAL
ESPETÁCULO TEATRO NO CEU DAS ARTES
COMUNIDADE RECADO COMEMORA 33 ANOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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