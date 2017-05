Destaques da edição de 13-5-2017

TATUÍ EMPRESTA R$ 10 MILHÕES PARA TAPAR BURACOS

GOL DE RODINEI DESTACA TATUÍ NO CENÁRIO ESPORTIVO

AS MÃOS DE MINHA MÃE – SONETO DO DR. LINCOLN

EVA – NOSSA MÃE – VER. JOÃO LEONEL

COLUNA GENTE – Fotos e fatos sociais

DESTAQUES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ NO DIA D CONTRA GRIPE

SANTUÁRIO CELEBRA 100 ANOS DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA

PEÇA TEATRAL MARCA INÍCIO DE INCUBADORA

TJSP ABRE 590 VAGAS PARA ESCREVENTE

BISPO ORDENA DIÁCONO EM TATUÍ

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JANEIRO DE 1932)

NOITE DA SERESTA NO MUSEU

PERCUSSÃO NO MÚSICA NA PRAÇA

CANTORA INDICADA A PREMIO EM FESTIVAL

PALAVRAS CRUZADAS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

EMPRESAS PARABENIZAM MÃES DE TATUÍ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios