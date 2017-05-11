Destaques da edição de 13-5-2017

TATUÍ EMPRESTA R$ 10 MILHÕES PARA TAPAR BURACOS
GOL DE RODINEI DESTACA TATUÍ NO CENÁRIO ESPORTIVO
AS MÃOS DE MINHA MÃE – SONETO DO DR. LINCOLN
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COLUNA GENTE – Fotos e fatos sociais
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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TATUÍ NO DIA D CONTRA GRIPE
SANTUÁRIO CELEBRA 100 ANOS DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA
PEÇA TEATRAL MARCA INÍCIO DE INCUBADORA
TJSP ABRE 590 VAGAS PARA ESCREVENTE
BISPO ORDENA DIÁCONO EM TATUÍ
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TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JANEIRO DE 1932)
NOITE DA SERESTA NO MUSEU
PERCUSSÃO NO MÚSICA NA PRAÇA
CANTORA INDICADA A PREMIO EM FESTIVAL
PALAVRAS CRUZADAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
EMPRESAS PARABENIZAM MÃES DE TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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