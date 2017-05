Neste mês de maio a Comarca de Tatuí completa 140 anos de instalação no município. A juíza Lígia Cristina Berardi Possas, diretora do Fórum, programou eventos para celebrar esta data histórica. Nesta sexta-feira (5), às 14 horas, haverá Culto Ecumênico e 14h30 audição da Camerata de Violões do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos”. No novo prédio do Fórum, na Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Bairro Nova Tatuí, estão expostas fotos históricas do Poder Judiciário tatuiano.

Instalação – O Jornal Integração, em sua edição histórica do dia 11 de agosto de 1976 (Sesquicentenário de Tatuí), publicou a seguinte informação: “Por força da Lei Provincial n. 26, de maio de 1877, cria-se a Comarca de Tatuí. Suas primeiras autoridades foram dr. João Feliciano da Costa Ferreira, Juiz de Direito, e dr. Júlio Xavier Ferreira, Promotor Público. Abriram banca de advocacia na cidade os drs. Aurélio da Nóbrega e Vasconcelos e Manoel Maria de Castro Camargo”.

Nesta quinta-feira (4), o Jornal Integração disponibilizou cinco exemplares históricos para o Fórum de Tatuí. Em edições de 1993, o semanário registra a instalação da Terceira Vara da Comarca. A cerimônia contou com a presença do dr. Odir José Pinto Porto, já falecido e então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também do ministro José Celso de Mello Filho, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nas edições de 1999, o Jornal Integração registrou a instalação da Quarta Vara Cível na Comarca de Tatuí. Outro exemplar é da edição de 11 de Agosto de 1976, do Sesquicentenário de Tatuí. Nesta edição o jornal publicou um histórico da cidade de Tatuí com informações sobre a instalação da Comarca de Tatuí, em maio de 1877, e registro versando sobre o primeiro Tribunal do Júri (o réu foi absolvido).

O Fórum da Comarca de Tatuí funcionou na Praça Manoel Guedes, no prédio da antiga Cadeia Pública, inaugurado em 1920. Na década de 1960, na administração do prefeito Orlando Lisboa de Almeida, o Fórum mudou para a Avenida Cônego João Clímaco (Avenida das Mangueiras). E agora está instalado na Avenida Virgílio Montezzo Filho, no Bairro Nova Tatuí. Este prédio foi construído com verba da Secretaria de Estado da Justiça, autorizado pelo então secretário Luiz Antonio Guimarães Marrey, depois que o TJSP tirou do seu orçamento a edificação do novo fórum no município.

Anúncios