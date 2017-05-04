Destaques da edição de 6-5-2017

COMARCA DE TATUÍ COMPLETA 140 ANOS
SHOW POP NO MÚSICA NA PRAÇA
BISPO ORDENA CANDIDATOS AO DIACONATO
PADRE ANTONIO MARIA EM TATUÍ
PSICANALISTA FALA SOBRE SENTIMENTO E SOLIDÃO
PSICÓLOGA LANÇA LIVRO SOBRE VELHICE
ROBERTO CAMPOS SEMPRE ATUAL – MARCOS CINTRA
À ENFERMEIRA – SONETO DO DR. LINCOLN
DESTAQUES (OPINIÃO)
A MALDIÇÃO DE SÍSIFO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
UNIVERSITÁRIOS COM PASSE GRATUITO PARA SÃO PAULO
PREFEITA AMPLIA VERBA PARA A APAE
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DE MOVIMENTOS
SEMANA DA ENFERMAGEM SERÁ NO AUDITÓRIO DA CÂMARA
FALECIMENTOS
NOTAS E NOTÍCIAS
CONCESSIONÁRIA REGISTRA VÍTIMA FATAL NO FERIADO
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY -24-1-1932)
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
ESTUDANTE DE BAIXA RENDA TEM ISENÇÃO NO ENEM
BIBLIOTECA SEDIA ENCONTRO DO CLUBE DO LIVRO
AOS DOMINGOS FILMES NO MUSEU
CLASSIFICADOS
TATUÍ COMEMORA DIA DO ARTISTA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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