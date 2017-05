Destaques da edição de 6-5-2017

COMARCA DE TATUÍ COMPLETA 140 ANOS

SHOW POP NO MÚSICA NA PRAÇA

BISPO ORDENA CANDIDATOS AO DIACONATO

PADRE ANTONIO MARIA EM TATUÍ

PSICANALISTA FALA SOBRE SENTIMENTO E SOLIDÃO

PSICÓLOGA LANÇA LIVRO SOBRE VELHICE

ROBERTO CAMPOS SEMPRE ATUAL – MARCOS CINTRA

À ENFERMEIRA – SONETO DO DR. LINCOLN

DESTAQUES (OPINIÃO)

A MALDIÇÃO DE SÍSIFO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

UNIVERSITÁRIOS COM PASSE GRATUITO PARA SÃO PAULO

PREFEITA AMPLIA VERBA PARA A APAE

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DE MOVIMENTOS

SEMANA DA ENFERMAGEM SERÁ NO AUDITÓRIO DA CÂMARA

FALECIMENTOS

NOTAS E NOTÍCIAS

CONCESSIONÁRIA REGISTRA VÍTIMA FATAL NO FERIADO

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY -24-1-1932)

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

ESTUDANTE DE BAIXA RENDA TEM ISENÇÃO NO ENEM

BIBLIOTECA SEDIA ENCONTRO DO CLUBE DO LIVRO

AOS DOMINGOS FILMES NO MUSEU

CLASSIFICADOS

TATUÍ COMEMORA DIA DO ARTISTA

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios