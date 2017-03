MAIOR ORQUESTRA DO MUNDO ENSAIA EM TATUÍ

Várias reportagens de jornais, revistas e canais de televisão apontam que a Congregação Cristã no Brasil possui a maior orquestra sinfônica do mundo. Isso porque todas as igrejas mantem em seus quadros dezenas, centenas e até milhares de músicos, que participam ativamente dos cultos ali realizados.

Em Tatuí, considerada a Capital da Música, a orquestra da Congregação tem mais de 1.500 músicos, somando todas as 37 igrejas e salas de oração. Os músicos se reúnem nos chamados “Ensaios Regionais”, realizados três vezes por ano, sempre nos primeiros domingos de abril, agosto e dezembro, a partir das 9h30, no templo da Rua Adauto Pereira, nº 65, no centro.

Neste domingo (2), o Ensaio Regional está confirmado. Nos ensaios todos os músicos tocam juntos. A finalidade é ensaiar os hinos da igreja para procurar aperfeiçoar cada vez mais os louvores a Deus. A quantidade de músicos varia muito de um ensaio para o outro, mais a média em Tatuí é de aproximadamente 300, entre músicos e organistas, que comparecem à atividade.

“No ensaio programado para este fim de semana estarão ainda presentes vários Encarregados Regionais de Tatuí e de outras cidades. Na hora do ensaio, presidirá a regência algum Encarregado Regional que estiver nos visitando, ou seja, de outra cidade”, revelou Silas Ferraz Gonçalves, da organização do evento. “Todos os músicos e organistas que tocam nas orquestras da Congregação Cristã no Brasil poderão participar, porém, pode assistir ao ensaio qualquer membro ou não da Congregação, pois ele é aberto ao público”, completa Silas.

Um pouco de história – Desde 1932, os conjuntos musicais começaram a ser formados na Congregação Cristã no Brasil com a finalidade única de auxiliar a irmandade a entoar os cânticos de louvores a Deus. Com o passar dos anos, o número de músicos foi crescendo e a parte musical foi devidamente esquematizada e regulamentada, com instrumentos admitidos ou reprovados e métodos adequados para o aprendizado e aplicação no cotidiano de cada cerimônia religiosa celebrada dentro das casas de oração.

Dentre os instrumentos aceitos pela Congregação, estão violino, flauta transversal, violoncelo, bombardão, bombardino, trompete, família de saxofones e oboé, dentre outros. No Brasil, todos os instrumentos são destinados à execução pelos homens, devidamente admitidos nos procedimentos de aprendizagem musical da igreja. As mulheres são responsáveis pela execução do órgão eletrônico, que tem um papel fundamental dentro da orquestra, servindo de base para a velocidade e intensidade a ser seguida em cada hino. Em outros países onde a Congregação Cristã mantém igrejas ligadas à mesma fé e doutrina, as mulheres também têm a oportunidade de ingressar na orquestra em outros instrumentos, além do órgão.

Atualmente, a Congregação Cristã no Brasil possui compilação própria de hinos, intitulados “Hinos de Louvores e Súplicas a Deus”. Ela é utilizada uniformemente em cada casa de oração e nas reuniões feitas pelos membros dentro e fora das igrejas.

