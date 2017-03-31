Destaques da edição de 1-4-2017

MAIOR ORQUESTRA DO MUNDO ENSAIA EM TATUÍ
COMERCIANTES DESAPROVAM “FEIRINNHAS DE TEMPORADA”
MISS TATUÍ ENTRE AS CINCO MAIS BONITAS DO ESTADO
VOLTE, AMOR! – SONETO DO DR. LINCOLN
CMF NO LUGAR DO INSS – MARCOS CINTRA
TEMPOS NERVOSOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE – FOTOS E FATOS SOCIAIS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
EVENTO SOBRE ENERCIA ATRAI CRIANÇAS
PREFEITURA PODE TER DEPARTAMENTO DE DEFICIENTES
OFICINAS DO SEBRAE ENSINAM A GANHAR E CONTROLAR DINHEIRO
BIBLIOTECA NO PROGRAM “VIAGEM LITERÁRIA”
GRUPOS DE TATUÍ NO FESTIVAL DE DANÇA DE BOITUVA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHY – 20-12-1931)
NOTAS E NOTÍCIAS
ESCOLA REFORMA HORTA
PROGRAMA AUXILIA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
COLUNA DE ESPORTE
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
SPVIAS CAPACITA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
TATUÍ COMEMORA DIA DA ÁGUA
AUTUAÇÕES EM VAGAS RÁPIDAS COMEÇAM DIA 3 DE ABRIL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, Decretos, Atos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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