Destaques da edição de 1-4-2017

MAIOR ORQUESTRA DO MUNDO ENSAIA EM TATUÍ

COMERCIANTES DESAPROVAM “FEIRINNHAS DE TEMPORADA”

MISS TATUÍ ENTRE AS CINCO MAIS BONITAS DO ESTADO

VOLTE, AMOR! – SONETO DO DR. LINCOLN

CMF NO LUGAR DO INSS – MARCOS CINTRA

TEMPOS NERVOSOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE – FOTOS E FATOS SOCIAIS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

EVENTO SOBRE ENERCIA ATRAI CRIANÇAS

PREFEITURA PODE TER DEPARTAMENTO DE DEFICIENTES

OFICINAS DO SEBRAE ENSINAM A GANHAR E CONTROLAR DINHEIRO

BIBLIOTECA NO PROGRAM “VIAGEM LITERÁRIA”

GRUPOS DE TATUÍ NO FESTIVAL DE DANÇA DE BOITUVA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHY – 20-12-1931)

NOTAS E NOTÍCIAS

ESCOLA REFORMA HORTA

PROGRAMA AUXILIA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

COLUNA DE ESPORTE

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

SPVIAS CAPACITA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA

TATUÍ COMEMORA DIA DA ÁGUA

AUTUAÇÕES EM VAGAS RÁPIDAS COMEÇAM DIA 3 DE ABRIL

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, Decretos, Atos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios