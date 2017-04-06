Destaques da edição de 8-4-2017

DOMINGO DE RAMOS INICIA CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA
PREFEITA DE TATUÍ PRESIDE COMITÊ DE BACIAS
ESTIMULAR A CADEIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MARCOS CINTRA
O AMOR É TUDO – SONETO DO DR. LINCOLN
DESTAQUES – COLUNA DE OPINIÃO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA ALTERA ALVARÁS PARA CIRCOS E PARQUES
LEGILASTIVO INSTITUI COMISSÃO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR
PROFESSOR ENCERRA FESTIVAL DE VIOLÃO NA ESPANHA
PREFEITURA INSTALA LAJOTAS ECOLÓGICAS NAS VIAS PÚBLICAS
PREFEITURA RETOMA PROJETO MÚSICA NA PRAÇA
CURSO ENSINA TÉCNICAS DE VENDAS
CEU DAS ARTES APRESENTA PEÇA GRATUITA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 27-12-1931)
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
GRUPO RAMIRES INSTALA CONCESSIONÁRIA TOYOTA EM TATUÍ
MARQUESPAN ANUNCIA NOVOS INVESTIMENTO NO MUNICÍPIO
LIVRO TRAZ IMAGENS ARTÍSTICAS DO CAVALO MANGA LARGA
EXPOSIÇÃO “MINHAS PAREDES FELIZES” NO MUSEU DE TATUI
ALUNOS DA APAE EXPÕEM NO CENTRO CULTURAL.
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí, Convocação de Assembléia da Associação Confomínio São Marcos), editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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