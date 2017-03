PREFEITURA PRORROGA PAGAMENTO DO IPTU

Na sexta-feira (17), a Câmara Municipal de Tatuí aprovou projeto de lei da prefeita Maria José Vieira de Camargo e prorrogou para dia 31 de março o prazo para pagamento da parcela única, com desconto, e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Licença Para Fiscalização e Funcionamento, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN-Fixo) e Taxa de Ocupação do Solo. A data de vencimento era 15 de março. As demais parcelas dos tributos mencionados permanecem com as datas de vencimento inalteradas, ou seja, aquelas constantes nos respectivos carnês emitidos.

Na justificativa, a prefeita de Tatuí lembra que a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) adiou para o mês de julho a implantação da nova plataforma de cobrança, possibilitando que o pagamento do boleto vencido possa ser realizado em qualquer banco ou correspondente bancário. E que os contribuintes estão enfrentando dificuldades para efetuar o pagamento da parcela única, com desconto, ou da primeira parcela, sem acréscimos, diretamente nas agências bancárias, tendo que se socorrer nas casas lotéricas.

A prefeita Maria José Vieira de Camargo diz que “é importante salientar que os contribuintes demonstram enorme interesse em efetuar o pagamento de seus tributos, seja em parcela única ou de forma parcelada. Então devemos declinar o nosso respeito aos cidadãos, buscando uma solução para que eles não sejam prejudicados

