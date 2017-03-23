Destaques da edição de 25-3-2017

TATUÍ REGISTRA SALDO POSITIVO DE EMPREGO EM FEVEREIRO
GOVERNO DO ESTADO INAUGURA PENITENCIÁRIA EM VOTORANTIM
CHUVA CAUSA NOVOS PREJUÍZOS EM TATUÍ
PREFEITURA PRORROGA PAGAMENTO DO IPTU
SOBRE AS ÁGUAS DE TATUÍ – ADEMIR CLETO
TRÊS MODOS DE FAZER A REFORMA – MARCOS CINTRA
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
VEREADORES CRIAM FUNDO DE DIREITOS DOS DEFICIENTES
ELEKTRO ORIENTA SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS EXTERNAS
FALECIMENTOS
PREFEITA REIVINDICA ACESSOS PARA A SP-127
GRUPO APRESENTA SONATAS ITALIANAS
CAMERATA DE VIOLÕES APRESENTA CONCERTO
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 13/12/1931)
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CRIANÇAS PODEM PARTICIPAR DA “ENERGIA EM SUA VIDA”
CLASSIFICADOS
ENCONTRO REÚNE JUVENTUDE CATÓLICA EM TATUÍ
ARTISTA PLÁSTICA EXPÕE NO CEU DAS ARTES
CURSO QUALIFICA EMPREENDEDORES DIGITAIS
TATUÍ PARTICIPA DO PROGRAMA “MUNICÍPIO VERDE AZUL”
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais da Câmara Municipal de Tatuí, edital da Fundação Educacional Manoel Guedes, edital a Associação Casa Unimed (balanço), editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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