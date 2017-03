Carnaval anima Tatuí

A Prefeitura de Tatuí informa que realizou com sucesso de público todas as atividades programadas para o Carnaval 2017, com o tema “É fevereiro e Tatuí terá Carnaval”. Grande parte dos eventos realizados aconteceu na Praça da Matriz. As exceções foram uma matinê realizada no CEU das Artes e a exposição de roupas, fotos e adereços carnavalescos no Centro Cultural.

Neste carnaval, foram várias as atrações. Entre elas, a Associação Cultural Pró-Arte de Tatuí, Cordão dos Bichos, Cordão dos Bichos Mirim, DJ Phill, bloco do Carnaval do Vagalume, bloco Império da Vila Esperança e a Banda do Bonde.

Nas atividades realizadas na Praça da Matriz, as crianças participaram com muita animação e fantasias diversas. Além de palhaços, teve também pintura facial gratuita, além de uma tenda com dicas de prevenção de saúde. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, com agentes e viaturas, fizeram a segurança das ruas. A assessoria informa que nos festejos carnavalescos não houve nenhum registro grave de ocorrência no período carnavalesco.

Carnaval Alternativo – Tatuí vive neste início de ano uma de suas piores crises de infra-estrutura. Devido às chuvas intensas do mês de janeiro e seus estragos, a prefeita Maria José Vieira de Camargo decidiu economizar com a Folia de Momo, sem deixar de realizar o festejo. Segundo a assessoria da prefeita, o gasto com o Carnaval foi aproximadamente R$ 7 mil. No mais, a Prefeitura deu apenas apoio às outras atividades realizadas pelos clubes ou nos desfiles dos blocos nas ruas.

