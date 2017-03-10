Destaques da edição 11-3-2017

EMPREITEIRA TEM 120 DIAS PARA CONCLUIR A PONTE DO MARAPÉ
SECRETARIA DA FAZENDA DE TATUÍ FAZ MUTIRÃO DO REFIS
TEMPORAL CAUSA SÉRIOS PREJUÍZOS EM TATUÍ
FESTA DO MILHO VERDE NA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
ESSENCIAL COMO SAÚDE E EDUCAÇÃO – MARCOS CINTRA
SONETO – A FORÇA DO AMOR – DR. LINCOLN
ANDANDO NA TRILHA DA CIDADANIA = GAUDÊNCIO TORQUATTO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETO ENVELHECER COM ATIVIDADES NA PARQUE MARIA TUCA
VEREADORES APROVAM VERBAS ADICIONAIS PARA OBRAS
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA DEIXA O CARGO
COMTUR COM NOVOS PROJETOS PARA A NOVA GESTÃO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHY – 22-11-1931)
NOTAS E NOTÍCIAS
SINAL ANALÓGICO SAI DO AR EM SETEMBRO EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
PECUARISTAS DEVEM CADASTRAR REBANHOS NO GEDAVE
TATUÍ COMEMORA AINDA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
GRUPO DE PERCUSSÃO APRESENTA-SE NO TEATRO
CONCESSIONÁRIA REGISTRA VÍTIMA FATAL O CARNAVAL
CAMERATA DE VIOLÕES COM CONCERTO GRATUITO
PROFESSOR RECEBE MÉRITO CULTURAL CARLOS GOMES
FLAUTISTAS PARTICIPAM DE PRIMEIRO CONCERTO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Edital do Fórum da Comarca, Editala da Unimed-Tatuí, Balancete da Casa do Bom Velhinho Vale da Lua e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário