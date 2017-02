Velocidade unificada na Raposo Tavares

Desde a zero hora do dia 20 de janeiro, o limite de velocidade da Rodovia Raposo Tavares (SP 270) passou a ser de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h no trecho entre os kms 115,5 (Araçoiaba da Serra) e 158,4 (Itapetininga). Parte do trecho é muito utilizado por motoristas tatuianos, que se dirigem até Sorocaba a trabalho ou passeio.

A alteração decorre de estudos que vêm sendo feitos desde a duplicação do trecho. A mudança foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e tem caráter experimental pelos próximos seis meses, quando então será avaliada implantação definitiva. A concessionária CCR SPVias é responsável pela adequação da sinalização indicativa do novo limite de velocidade e atende aos usuários pelo fone: 0800-703-5030. Após a duplicação, foi registrada redução de 34% no número de acidentes do trecho.

CÂMARA RETOMA SESSÕES

Na terça-feira (7), às 19 horas, a Câmara Municipal de Tatuí, sob a presidência do vereador Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB), reinicia as sessões semanais abertas ao público, com a apreciação e votação de indicações, requerimentos, moções e projetos de lei de autoria do Poder Executivo ou Legislativo. As sessões podem ser acompanhadas ainda na “WEB TV”, acessada no site da Câmara (www.camaratatui.sp.gov.br) pelo link: “TV Câmara”.

Será a primeira sessão ordinária da 17ª Legislatura, que iniciou-se no dia 1º de janeiro deste ano. Os vereadores tatuianos já reuniram-se duas vezes de forma extraordinária no mês de janeiro, ainda durante o recesso legislativo, e votaram importantes projetos de lei enviados pela prefeita Maria José Vieira de Camargo. Estas proposituras trataram da reforma administrativa na Prefeitura, repasse de recursos à Santa Casa de Tatuí, extinção de cargos comissionados e parcelamento dos débitos do Instituto de Previdência Própria do Município (Tatuiprev).

A prefeita Maria José já protocolou novo projeto de lei na Câmara, que cria o “REFIS 2017”, um programa de regularização tributária para aqueles que têm impostos municipais atrasados com vencimento até 2016. Caso o projeto seja aprovado, devedores do IPTU ou inscritos na Dívida Ativa do Município até o ano passado poderão pagar seu débito em até dez vezes sem juros ou multa. Em até vinte parcelas, o desconto de juros e multa será de até 50%. Existe expectativa, por parte do Poder Executivo, de que esta propositura possa ser apreciada e votada pelos vereadores com brevidade, talvez já na sessão da próxima terça.