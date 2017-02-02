Destaques da edição de 4-2-2017

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DER AUTORIZA VELOCIDADE UNIFICADA NA RAPOSO TAVARES
INSPEÇÃO ENCONTRA FOCOS DA DENGUE PRÓXIMO AO CEMITÉRIO
VIOLONISTA LANÇA LIVRO DE ENSINO MUSICAL
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CHUVAS DERRUBAM QUINTA PONTE NO RIBEIRÃO MANDUCA
SEBRAE LEVA EMPRESÁRIOS A FEIRA EM SÃO PAULO
PROJETO PERMITE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 18-10-1931)
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COMANDANTE DA PM ANUNCIA AÇÕES EM TATUÍ
NOSSA SENHORA INICIA PERIGRINAÇÃO EM PARÓQUIAS DA REGIÃO
PRODUTORES PODEM PARTICIPAR DE CURSO DE TURISMO RURAL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais das APMs da EE Prof. Altina Maynardes Araújo e Prof. Semíramis Turelli Azevedo, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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